Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Millones de personas oyen un zumbido que otros no perciben y la ciencia propone una explicación: para la mayoría no viene de fuera, sino del propio oído
Life
Life

Millones de personas oyen un zumbido que otros no perciben y la ciencia propone una explicación: para la mayoría no viene de fuera, sino del propio oído

Un fenómeno que solo afecta a entre el 2% y el 4% de las personas.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer tapándose los oídos con las manos debido al ruido o al dolor de oído, con el ceño fruncido.
Una mujer tapándose los oídos por exceso de ruido.Getty Images

Durante décadas, una parte pequeña pero persistente de la población ha descrito la misma experiencia: un zumbido grave, una vibración o un rumor de fondo que aparece sobre todo por la noche, en habitaciones cerradas, y que nadie más parece escuchar. Este extraño ruido ha alimentado todo tipo de teorías, pero la ciencia apunta a una explicación mucho más cercana de lo que parecía.

Ese fenómeno, conocido como ‘the Hum’ o “el zumbido”, se ha reportado en distintos países y suele afectar a entre el 2% y el 4% de las personas. Aunque quienes lo perciben lo describen como un ruido grave, similar al motor de un coche al ralentí o una vibración constante, su origen ha sido durante décadas un auténtico quebradero de cabeza para los científicos. Ahora, una nueva investigación sugiere que, en la mayoría de los casos, la explicación podría no estar en el entorno que rodea a los afectados, sino en el propio sistema auditivo.

El estudio, que ha sido publicado en PLOS One, analizó a 28 personas que aseguraban escuchar ese sonido y comparó sus respuestas con grupos de control. La principal conclusión es que, para muy pocos casos, podría tratarse de una sensibilidad inusualmente alta a sonidos graves reales del entorno. No obstante, para la mayoría, la hipótesis más sólida apunta a tinnitus subjetivo de baja frecuencia, es decir, un sonido generado dentro del sistema auditivo y no en el exterior.

Todavía hace falta más trabajo

Los participantes del estudio situaron el sonido en una frecuencia mediana de 50 hercios, un rango muy bajo, similar a un zumbido mecánico profundo. “Sabemos que hay personas que oyen sonidos de baja frecuencia que se pueden medir, aunque otras personas no los oigan”, explica Markus Rudolf Drexl, profesor autor del estudio, en declaraciones recogidas por Wired. Sin embargo, solo dos participantes mostraron una capacidad auditiva superior al promedio en comparación con un grupo de control.

Esto demuestra que la hiperacusia no sería suficiente para explicar la mayoría de los casos observados, por lo que no existe una sola causa para todos los casos. En algunos, podría haber fuentes físicas reales que pasan desapercibidas para la mayoría; en otros, el origen estaría en el propio oído, como sucede en ciertas formas de tinnitus, una condición que puede sentirse como pitido, silbido, murmullo o incluso vibración.

Aunque el fenómeno siga alimentando teorías de todo tipo, la evidencia científica va aclarando el misterio poco a poco. “Si queremos realizar una evaluación exhaustiva de los sonidos de baja frecuencia y el infrasonido, primero necesitamos comprender mejor cómo los sistemas sensoriales procesan estos sonidos y el infrasonido”, concluyó Drexl, quien asegura que todavía hace falta más trabajo para entender por qué unas personas perciben ciertos sonidos y otras no.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA ZEISS
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos