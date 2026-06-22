Un hombre tala los árboles de su vecina sin permiso y luego le manda la factura: "Nunca acepté talar árboles ni pagar por ellos"

Las disputas entre vecinos suelen empezar por cuestiones aparentemente menores como una valla mal colocada, el volumen de la música o unas ramas que sobresalen más de la cuenta. Sin embargo, algunos conflictos cruzan líneas difíciles de imaginar y acaban convirtiéndose en auténticos quebraderos de cabeza, especialmente cuando una de las partes decide actuar por su cuenta sin consultar ni contar con el consentimiento de la otra.

Es lo que le ocurrió a una mujer que se quedó atónita al descubrir que su vecino había mandado talar varios de sus árboles sin permiso y le había enviado una factura por correo electrónico para que asumiera el coste de los trabajos, con un coste de más de 1.000 dólares y una fecha límite de pago. "¿De qué estás hablando? Nunca acepté talar árboles ni pagar por ellos", fue lo que le contestó la mujer.

La afectada difundió su relato en su cuenta de Reddit, donde explicó que la relación con el vecino era apenas cordial y que el único aviso previo fue un mensaje antiguo en el que él decía que iba a hacer trabajos de poda, sin aclarar que se trataba de derribar sus árboles. Cuando ella respondió que no iba a pagar, el vecino insistió en que había intentado contactar con ella. “Inmediatamente se puso agresivo… está tratando de manipularme para que crea que su correo claramente significaba que quería hablar sobre la tala de mis árboles”, explica.

No hay intención de denunciar

La mujer explicó que, ante la insistencia de su vecino, le dejó claro que no pensaba hacerse cargo de la factura. Según relató, le comunicó que consultaría con su compañía de seguros para aclarar si tenía algún tipo de responsabilidad en el asunto, ya que el hombre aseguraba que uno de los árboles había caído en su jardín. Sin embargo, ella sostiene que nunca llegó a ver los supuestos daños y que tampoco sabe si existen fotografías que los acrediten.

Además, señaló que los árboles de esa zona eran relativamente pequeños. A pesar del conflicto, la usuaria aseguró que no tiene intención de emprender acciones legales contra su vecino. De hecho, reconoció que hasta ese momento creía que los árboles pertenecían a la propiedad colindante. “Pero no hay manera de que yo sea responsable de nada, ¿verdad?”, preguntó al resto de usuarios, preocupada por la situación.

Muchos perfiles animaron a la mujer a buscar asesoramiento legal y a documentar todo lo ocurrido, mientras que otros recordaron que actuar sobre una propiedad ajena sin autorización puede tener consecuencias importantes. Más allá de quién tenga razón en este caso concreto, el episodio se ha convertido en un ejemplo de cómo un conflicto vecinal puede complicarse rápidamente cuando se toman decisiones unilaterales sin el consentimiento de la otra parte.