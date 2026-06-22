El nuevo arancel de la UE a tus compras online entra en vigor en julio, pero Shein y Temu ya han descubierto cómo esquivarlo

A partir del uno de julio termina la exención de los minimis a los pedidos que hagas en plataformas como Shein y Temu. La Unión Europea decidió en noviembre del año pasado poner fin a la exención por la que los paquetes valorados en menos de 150 euros no tendrían por qué implicar el pago de unos aranceles aduaneros. En principio esta medida se iba a aplicar en 2028, pero Bruselas decidió acelerar ante el auge del comercio electrónico de gigantes chinos como AliExpress, Shein o Temu.

De nada haya servido que la Unión Europea haya pospuesto su pretendida guerra comercial con China a instancias de Pedro Sánchez. Serán este tipo de plataformas (en particular las dos últimas) las que más notarán el fin de esa exención aduanera.

Su modelo de negocio consiste en la importación directa al por menor de los artículos que se compran en su página web. Puedes adquirir ropa y artículos de todo tipo a precio muy bajo en los almacenes chinos que colaboran con estas tiendas: cada día salen aviones con un sinfín de artículos que llegan hasta los hogares de españoles y europeos.

De esta forma, Shein y Temu basan su modelo en ahorrarse los costes que supone tener una red logística propia (o contratada) en el Viejo Continente: en lugar de tener almacenes propios y puntos de distribución, externalizan todo el proceso de envío a las distintas paqueteras tanto internacionales como nacionales.

Hasta ahora las compras en plataformas de comercio electrónico de fuera de la Unión Europea suponía una lotería. Si tu paquete era de más de un determinado pesaje o si pillaba a un funcionario de aduanas inspirado, este podría quedarse varado, ser inspeccionado y eventualmente la aduana podría exigir el pago de un arancel como importador. Estas exenciones suponía que se hacía la vista gorda con los artículos de bajo precio.

Ahora, sin embargo, se introduce un arancel especial de tres euros por tipo de artículo. Por ello, a partir de julio verás que las compras de aquellos artículos que duerman ahora en China tendrán un sobrecargo. Y además la cifra de tres euros es engañosa: serán tres euros por cada categoría de artículo. Funciona como si fueras un importador. Si compras cuatro pares de calcetines se te aplicará tres euros sobre el total. Si además de esos cuatro pares de calcetines compras un vestido, se aplicarán otros seis: seis euros en total.

Aparecen artículos a la venta del "almacén UE"

Sin embargo, Shein y Temu están buscando fórmulas para tratar de que el impacto sobre sus clientes finales no sea muy elevado. La fricción que un trámite administrativo (y dinerario) de esta naturaleza podría hacer resentir sus ventas. Por eso, finalmente las plataformas chinas están dando su brazo a torcer y empezando a ofrecer más variedad en su catálogo de productos con venta "local".

Es decir, artículos o bien en almacenes de terceros o vendidos por terceras empresas que resaltan en su plataforma por moverse dentro del territorio de la Unión Europea, razón por la que en un principio estos artículos estarían eximidos de esa nueva tasa de tres euros por tipología de artículo.

Shein ya etiqueta ciertos artículos como "almacén UE" El HuffPost

En la imagen anterior se aprecia cómo varios productos en Shein ya incluyen una etiqueta verde con las palabras "Almacén UE". Lo mismo sucede con Temu, donde la etiqueta, eso sí, es un poco menos visible:

En Temu ya hay artículos con la etiqueta "Local" El HuffPost

Muchos compradores europeos ya han notado esta novedad. Sin embargo, algunos de ellos ya comentan en redes sociales como Threads que los artículos que cuentan con la etiqueta de "almacén UE" o "local" son bastante más caros que los procedentes de China. Shein y Temu seguirán buscando la fórmula de seguir accediendo a su público de la Unión Europea a pesar del fin de los minimis este mes de julio.