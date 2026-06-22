Vuelve unos días a EEUU tras vivir en España y ya echa de menos la comida: "Mirad el color del tomate"

Nick, un estadounidense que vive desde hace años en España y del que crea contenido habitualmente en la red social TikTok (@Spainwithnick), acumulando ya más de 22.000 seguidores (y subiendo), ha vuelto a EEUU unos días y ya echa de menos la comida española.

"Estoy flipando, vivo en España, pero soy de EEUU y ahora mismo estoy de vuelta en mi país y me he dado cuenta de la suerte que tengo de poder vivir ahí", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 25.000 visitas y 1.600 'me gusta' en apenas unas horas.

Nick se siente una persona afortunada, especialmente porque puede "comer comida que realmente sabe a comida". Su ejemplo perfecto es un tomate, y es lo que ha enseñado tras pedirse un sándwich en una cafetería: "Fíjate en el color de este tomate. ¿No se supone que son rojos? Es básicamente blanco, no sabe a nada, estoy flipando".

Decenas de reacciones

En cuanto a reacciones, ha habido todo tipo de respuestas, desde las más irónicas, como "por un momento pensé que era queso gratinado", hasta algunas que le han dado toda la razón: "Han salido muchos vídeos de la comida estadounidense: fresas blancas por dentro, aguacates que se pueden doblar sin romperse...".

La usuaria Mayka ha contado un caso de otro vídeo parecido: "Acabo de ver un video de una mujer que vive en EEUU, y precisamente ha publicado un video donde mostraba un tomate. Cogió el tomate, lo espachurró, y eso más que un tomate parecía un globo de agua. Era como si hubiera estado congelado. No he visto una cosa igual en mi vida".

Por otro lado, el usuario Ares está totalmente de acuerdo: "Soy de Canadá, pero vivo en España desde hace nueve años y aquí me quedo". Carmen ha puesto en valor el producto español: "España tiene una huerta maravillosa, los tomates de mi pueblo son famosos por su sabor y las fresas ni te cuento".