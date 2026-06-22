Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vuelve unos días a EEUU tras vivir en España y ya echa de menos la comida: "Mirad el color del tomate"
Virales
Virales

Vuelve unos días a EEUU tras vivir en España y ya echa de menos la comida: "Mirad el color del tomate"

Un tomate basta para ejemplificarlo.

Juan De Codina
Juan De Codina
Nick, estadounidense que vive en España.
Nick, estadounidense que vive en España.TikTok / @spainwithnick

Nick, un estadounidense que vive desde hace años en España y del que crea contenido habitualmente en la red social TikTok (@Spainwithnick), acumulando ya más de 22.000 seguidores (y subiendo), ha vuelto a EEUU unos días y ya echa de menos la comida española.

"Estoy flipando, vivo en España, pero soy de EEUU y ahora mismo estoy de vuelta en mi país y me he dado cuenta de la suerte que tengo de poder vivir ahí", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 25.000 visitas y 1.600 'me gusta' en apenas unas horas.

Nick se siente una persona afortunada, especialmente porque puede "comer comida que realmente sabe a comida". Su ejemplo perfecto es un tomate, y es lo que ha enseñado tras pedirse un sándwich en una cafetería: "Fíjate en el color de este tomate. ¿No se supone que son rojos? Es básicamente blanco, no sabe a nada, estoy flipando".

Decenas de reacciones

En cuanto a reacciones, ha habido todo tipo de respuestas, desde las más irónicas, como "por un momento pensé que era queso gratinado", hasta algunas que le han dado toda la razón: "Han salido muchos vídeos de la comida estadounidense: fresas blancas por dentro, aguacates que se pueden doblar sin romperse...".

La usuaria Mayka ha contado un caso de otro vídeo parecido: "Acabo de ver un video de una mujer que vive en EEUU, y precisamente ha publicado un video donde mostraba un tomate. Cogió el tomate, lo espachurró, y eso más que un tomate parecía un globo de agua. Era como si hubiera estado congelado. No he visto una cosa igual en mi vida".

Por otro lado, el usuario Ares está totalmente de acuerdo: "Soy de Canadá, pero vivo en España desde hace nueve años y aquí me quedo". Carmen ha puesto en valor el producto español: "España tiene una huerta maravillosa, los tomates de mi pueblo son famosos por su sabor y las fresas ni te cuento".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

EL HUFFPOST PARA ZEISS

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos