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El bolso atlántico de Leonor, su despliegue de joyas y el guiño de Sofía a la reina Letizia
Moda y Belleza
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El bolso atlántico de Leonor, su despliegue de joyas y el guiño de Sofía a la reina Letizia

La princesa de Asturias y la infanta han visitado las ruinas de Empúries. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Leonor y Sofía, este miércoles recorriendo las ruinas de Empuries
Leonor y Sofía, este miércoles recorriendo las ruinas de EmpuriesGTRES

Después de entregar los Premios Princesa de Girona y de celebrar la victoria de España ante Francia en las semifinales del Mundial, la princesa Leonor y la infanta Sofía han visitado este miércoles las ruinas del yacimiento arqueológico de Empúries. 

Con looks mucho más informales de los que lucieron en la noche del martes, las hijas de Felipe y Letizia han hecho el recorrido junto a algunos jóvenes de la Fundación Princesa de Girona, haciendo gala de sus diferentes personalidades. 

La princesa Leonor y la infanta Sofía, visitando el yacimiento
  La princesa Leonor y la infanta Sofía, visitando el yacimientoPaolo Blocco/Getty Images

Igual que ocurrió hace un año, Leonor ha vuelto a dejar claro que los anillos son su accesorio predilecto. La princesa ha lucido varios, que van desde una sortija en forma de cocodrilo hasta otra joya adornada con perlas. Además, la heredera ha lucido unos vistosos pendientes dorados de Suma Cruz que estrenó hace un año en Mallorca y que destacaban especialmente con el semirrecogido que llevaba este miércoles. 

Leonor y Sofía, en Empúries
  Leonor y Sofía, en EmpúriesGTRES

Leonor, que ayer apostó por el coral y el blanco, ha elegido esta mañana otro conjunto blanco, pero esta vez adornado con tonos fresa y frambuesa. La heredera ha lucido una americana de lino en rosa fresa, combinada con un bolso en un tono algo más oscuro, más cercano al frambuesa, que ha sido lo que más ha llamado la atención de su atuendo. 

El bolso de Heimat Atlántica de Leonor
  El bolso de Heimat Atlántica de LeonorGTRES

Se trata de un modelo de la firma Heimat Atlántica, elaborado en lino y que puede comprarse en la web de la marca por 220 euros. El bolso forma parte de la colección The Grand Tour, inspirada en el trabajo de la artista Georgia O’Keeffe y su forma de pintar la naturaleza y las flores. 

Heimat Atlántica es una firma fundada en París por Montserrat Álvarez que busca recuperar la artesanía de la costa Atlántica de Galicia y el norte de Portugal, desde el encaje de Camariñas (A Coruña), hasta las piezas de cerámica de Sargadelos que adornan algunos de sus bolsos. Todos los productos de la marca se elaboran en Europa, y concretamente, el bolso de la princesa Leonor está hecho en España. 

El guiño de la infanta Sofía a su madre

Mientras que la heredera ha elegido numerosos accesorios para la visita, su hermana, la infanta Sofía, ha vuelto a ser más minimalista. Sofía, que no tiene las orejas perforadas, ha tirado del joyero de su madre y ha lucido el anillo de Karen Hallam que la reina lució durante años. 

La infanta Sofía, con el anillo de su madre
  La infanta Sofía, con el anillo de su madreCarlos Alvarez/Getty Images

En su momento se habló de que la pieza había sido precisamente un regalo de sus hijas, pero nunca se confirmó. Lo cierto es que Letizia no se lo quitaba ni en las cenas de gala, hasta que lo cambió en enero de 2023 por el anillo de Coreterno que luce actualmente

La infanta ya ha lucido el modelo de Karen Hallam en varias ocasiones en el último año, por lo que parece que Letizia se lo ha cedido a su hija pequeña. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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