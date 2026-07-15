La tensión entre Irán y EEUU sigue escalando: el ejército estadounidense anuncia una nueva oleada de ataques

Imagen de un ataque de EEUU sobre Irán, en una localización no desvelada, el 8 de julio de 2026.

Repunte de tensiones entre EEUU e Irán. El ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles una nueva oleada de ataques contra Irán con el objetivo de, según han defendido, "debilitar aún más" las capacidades militares iraníes que impiden al país de Trump tener acceso al estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una oleada de ataques contra Irán. Estos ataques tienen como objetivo debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz", ha señalado el CENTCOM en un mensaje compartido en redes sociales.

Washington ha vuelto a lanzar ataques contra el país, así como impuesto de nuevo un bloqueo naval contra los puertos y costas iraníes después de que la relación entre ambas naciones se haya visto afectada por un repunte de tensiones que ha llevado a que la Casa Blanca diese por finalizado y roto el acuerdo preliminar firmado en junio para alcanzar un alto el fuego.

En total, según las autoridades iraníes, los ataques de los últimos días han terminado con la vida de más de 30 civiles, aunque por ahora se desconoce el balance oficial de fallecidos o de lugares atacados por Estados Unidos.

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