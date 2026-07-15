Pedro Sánchez afirma que hoy España hace "historia de la buena", pero no tiene nada que ver con la victoria ante Francia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este miércoles el acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz) con Gibraltar con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido.

"Hoy cae el último muro de Europa occidental", ha afirmado Sánchez, quien seguidamente ha asegurado que a partir de ahora se abre "un nuevo tiempo lleno de oportunidades para los andaluces que viven en el Campo de Gibraltar".

Al hilo de esto, el presidente del Gobierno ha recogido unas palabras del ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo: "Hoy estamos haciendo historia, historia de la buena, y efectivamente es así".

Sus palabras, sacadas fuera de contexto y teniendo en cuenta que ayer España se clasificó para la segunda final de su historia. El partido, que terminó con 0-2, apeó a Francia del torneo siendo una de las grandes favoritas.

"Gracias a nuestra Selección"

Como era de esperar, Pedro Sánchez también ha tenido unas palabras para la Selección. Tras hablar sobre lo que supone este acuerdo, el líder del Ejecutivo ha pedido a los medios que le permitan "meter la cuña sobre la ilusión".

"No solo en esta región, sino en todo el país, la ilusión de ser nuevamente campeones del mundo está al alcance de la mano. Así que gracias a nuestra Selección también por hacernos vibrar, también por hacernos soñar y esperemos también que la segunda estrella esté al caer", ha apuntado.

Por último, y a modo de cierre, Sánchez se ha despedido dando la enhorabuena "a todos y a todas" y mandado un mensaje de apoyo a los futbolistas de España: "Adelante". De esta forma, el presidente del Gobierno no ha querido desaprovechar la ocasión de celebrar la victoria de España.

Minutos después del pitido final del Francia-España, Sánchez publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, donde definió la victoria del combinado nacional con la palabra "ESPECTACULAR". "¡A LA FINAL! Una vez más, la Selección nos hace soñar. ¡Vamos, España!", añadió.