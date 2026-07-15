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Pedro Sánchez afirma que hoy España hace "historia de la buena", pero no tiene nada que ver con la victoria ante Francia
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Pedro Sánchez afirma que hoy España hace "historia de la buena", pero no tiene nada que ver con la victoria ante Francia

El presidente del Gobierno ha celebrado la demolición de la Verja de Gibraltar. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
TURRE, SPAIN - JULY 13: Pedro Sanchez, Prime Minister of Spain, looks on during a visit to the Advanced Operative Command point following the deadly Los Gallardos wildfire on July 13, 2026 in Turre, Almeria province, Spain. At least thirteen people have died and more than 23 are still missing after the fire, which has now been mostly brought under control, broke out in Spain's southern province of Almería on July 9. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)
Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.Pablo Blazquez Dominguez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este miércoles el acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz) con Gibraltar con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido.

"Hoy cae el último muro de Europa occidental", ha afirmado Sánchez, quien seguidamente ha asegurado que a partir de ahora se abre "un nuevo tiempo lleno de oportunidades para los andaluces que viven en el Campo de Gibraltar".

Al hilo de esto, el presidente del Gobierno ha recogido unas palabras del ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo: "Hoy estamos haciendo historia, historia de la buena, y efectivamente es así".

Sus palabras, sacadas fuera de contexto y teniendo en cuenta que ayer España se clasificó para la segunda final de su historia. El partido, que terminó con 0-2, apeó a Francia del torneo siendo una de las grandes favoritas. 

"Gracias a nuestra Selección"

Como era de esperar, Pedro Sánchez también ha tenido unas palabras para la Selección. Tras hablar sobre lo que supone este acuerdo, el líder del Ejecutivo ha pedido a los medios que le permitan "meter la cuña sobre la ilusión".

"No solo en esta región, sino en todo el país, la ilusión de ser nuevamente campeones del mundo está al alcance de la mano. Así que gracias a nuestra Selección también por hacernos vibrar, también por hacernos soñar y esperemos también que la segunda estrella esté al caer", ha apuntado. 

Por último, y a modo de cierre, Sánchez se ha despedido dando la enhorabuena "a todos y a todas" y mandado un mensaje de apoyo a los futbolistas de España: "Adelante". De esta forma, el presidente del Gobierno no ha querido desaprovechar la ocasión de celebrar la victoria de España.

Minutos después del pitido final del Francia-España, Sánchez publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, donde definió la victoria del combinado nacional con la palabra "ESPECTACULAR". "¡A LA FINAL! Una vez más, la Selección nos hace soñar. ¡Vamos, España!", añadió. 

Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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