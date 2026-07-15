Sánchez celebra el cierre de "una herida de tres siglos" tras la supresión de la Verja de Gibraltar: "Es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades"

El presidente del Gobierno comparece a petición propia para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha querido celebrar el fin de la verja con Gibraltar, lo que según él ha supuesto el cierre de "una herida de tres siglos" ."Hoy es el fin de la verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región", ha señalado el socialista, quien cree que gracias a esta supresión cae "el último muro de Europa continental" que afectaba a miles de trabajadores y familias españolas.

"Alguien dijo una vez que las fronteras son las cicatrices de la historia y probablemente tenga razón", ha agregado el mandatario, antes de señalar que las cicatrices hablan de "una herida que existió pero terminó por cerrar" y que afectó principalmente a los trabajadores y a las familias que tenían que cruzar este paso cada día.

"Una herida abierta para los miles de trabajadores que cruzaban cada día sin saber cuánto tardarían en llegar a su puesto de trabajo y también para las familias separadas por unos metros de metal y para generaciones y generaciones que crecieron pensando que no había una solución posible", ha reivindicado el socialista.

Sánchez ha podido asistir este miércoles a la retirada de las puertas de hierro del paso fronterizo. Lo ha hecho después de que tuviese que aplazar su visita este lunes tras el trágico incendio en Los Gallardos (Almería), el cual arrasó unas 7.000 hectáreas de terreno.

Lo ha hecho mientras el presidente de la empresa pública que se encarga de los trabajos de retirada, Tragsa, Jesús Casas, le explicaba el proceso. Iba acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, los alcaldes del Campo de Gibraltar y del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.