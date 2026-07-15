El PSOE resiste como primera fuerza pese a los casos de corrupción con un 33% de los votos, según el CIS

El Partido Socialista resiste ante los casos de corrupción de las últimas semanas con la condena más reciente: la de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por la tribunal provincial de Badajoz. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la formación socialista alcanzaría el 33% de los votos siendo, con diferencia la primera fuerza política. En el pasado estudio del mes de junio, el partido de Pedro Sánchez subiría un 2,9%. Por otro lado, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo obtendría el 25,1% de los votos, un 2% menos que en junio.

Vox, la formación de extrema derecha liderada por Santiago Abascal, obtendría el 15,3% de los votos, lejos de lo máximo que le ha dado la encuestadora (18%). Sumar bajaría ligeramente del 6,4% al 6,1%.

El anterior barómetro del CIS, publicado en junio, ya sorprendió al reflejar un respaldo estable para los socialistas en plena controversia política por las investigaciones judiciales y el debate sobre el denominado caso Leire. Ahora, el instituto demoscópico vuelve a situar al PSOE con una ventaja holgada sobre los populares pese a los casos de corrupción que asolan al Ejecutivo, en un estudio que, además de la intención de voto, recoge la opinión ciudadana sobre la situación política, la confianza en los líderes, la actuación del Gobierno y asuntos internacionales como la guerra en Ucrania o el conflicto en Oriente Próximo.

Pedro Sánchez continúa siendo el dirigente político mejor valorado por los ciudadanos. El presidente del Gobierno obtiene una puntuación media de 4,25 sobre 10, por delante de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que alcanza un 4. Más alejados aparecen el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con una nota media de 3,64, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, con un 2,96.

La ventaja de Sánchez también se refleja cuando el CIS pregunta quién se prefiere como presidente del Gobierno. El 40% de quienes expresan una opción se decanta por el actual jefe del Ejecutivo, mientras que Feijóo obtiene el respaldo del 20,8%, lo que supone una diferencia de 19,2 puntos. Abascal aparece como la opción para el 13,8% de los encuestados y Gabriel Rufián para el 6,9%.

Pese a encabezar las preferencias, la confianza que despierta Pedro Sánchez continúa dividida. El 29,6% de los españoles asegura que el presidente les inspira "mucha o bastante confianza", mientras que un 69,1% afirma sentir "poca o ninguna". En el caso de Alberto Núñez Feijóo, el porcentaje de quienes dicen confiar "mucho o bastante" en el líder de la oposición se sitúa en el 18,4%, frente al 79,8% que asegura que le inspira "poca o ninguna" confianza.

En la clasificación de los miembros del Ejecutivo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, vuelve a ocupar el primer puesto con una valoración media de 5,62 sobre 10. Le siguen el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con un 5,36, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que supera por poco el aprobado con una nota de 5,02.

La vivienda: el problema de todos

La vivienda continúa consolidándose como el principal problema para los españoles. El 43% de los encuestados la señala como la mayor preocupación del país, tres puntos más que en el barómetro anterior. A continuación aparecen la inmigración (23,4%) que aumenta hasta un 4% con la regularización en comparación con el barómetro del mes pasado y los problemas políticos en general (18,7%).

Cuando el CIS pregunta por los problemas que afectan de forma directa a los ciudadanos, la vivienda vuelve a ocupar la primera posición, mencionada por el 26,9% de los entrevistados. Le siguen la crisis económica (26,1%) y la sanidad (20%).

El barómetro de julio también incorpora preguntas sobre cuestiones de actualidad internacional, entre ellas la invasión rusa de Ucrania y los conflictos en Oriente Próximo, además de la visita que el papa León XIV realizó a España durante el pasado mes de junio, donde el 76,8% de los encuestados califica la visita del papa a España como "positiva o muy positiva".