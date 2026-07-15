La regularización de migrantes ha sumado 100.000 afiliados medios, según la AIReF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado que el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha sumado 100.000 ocupados medios a 30 de junio, por debajo de la cifra ofrecida por el Ministerio de Inclusión.

En una rueda de prensa este miércoles, la directora de la división de análisis económico de la AIReF, Esther Gordo, ha explicado que el impacto del proceso de regularización en la afiliación a la Seguridad Social no es comparable al dato del Gobierno, al estar la suya "sometida a correcciones".

En concreto, la AIReF explica que ha excluido algunas de las altas al considerar que estas personas ya participaban "en la actividad económica, aunque no figuraban en el registro administrativo de afiliaciones debido a su situación administrativa irregular". De este modo, añade, se evita "una doble contabilización de su contribución a la actividad económica y se obtiene una señal más precisa sobre su evolución subyacente".

Resultados "preliminares" que serán "revisados"

A principios de julio, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, apuntó que, a 30 de junio, se habían registrado 159.097 afiliados más a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización. El plazo de presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria concluyó con 1.174.978 recibidas y 609.737 expedientes tramitados, lo que conlleva un permiso temporal para residir y trabajar en España.

La AIReF apunta que sus resultados de empleo "son preliminares y serán revisados a medida que se disponga de nuevas observaciones y de información administrativa más detallada", algo que también señaló el Ministerio de Inclusión. En total, el mercado laboral cuenta con el récord de 3,45 millones de afiliados extranjeros de media, según los últimos datos de junio.

El empleo foráneo ha sumado en total 350.163 afiliados en la comparativa interanual, lo que supone un ritmo de crecimiento del 11,31%, frente al 2,8% del empleo total. Los extranjeros ya representan un 15,4% del total de afiliados de un mercado laboral en máximos.