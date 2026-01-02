Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las botas españolas de Rama Duwaji en su debut como 'primera dama' de Nueva York
Moda y Belleza
Moda y Belleza

Las botas españolas de Rama Duwaji en su debut como 'primera dama' de Nueva York

La ilustradora de 28 años tuvo un papel importante en la jura de su marido, Zohran Mamdani, como alcalde de la ciudad. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Rama Duwaji, mientras su marido juraba el cargo en el metro de Nueva York
Rama Duwaji, mientras su marido juraba el cargo en el metro de Nueva YorkEFE

Mientras España dormía después de celebrar la Nochevieja, en Nueva York se producía un cambio de era que promete ser histórico: Zohran Mamdani, de 34 años, juraba el cargo de alcalde en una antigua estación de metro, City Hall, centenaria, repleta de azulejos resplandecientes y cerrada al público desde 1945. 

Mamdani se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York y juró su cargo sobre el Corán, algo nunca visto hasta ahora. La persona que sostuvo el libro sagrado era su mujer, la artista e ilustradora Rama Duwaji, de 28 años.

En un momento cargado de simbología, las elecciones estilísticas de Duwaji no ha sido menos. La artista se ha mantenido fiel a su estilo, confiando en la celebrada estilista Gabriella Karefa-Johnson, que ha detallado a través de su newsletter de Substack cómo fue el proceso para montar el look. 

En cuanto se publicaron las imágenes del momento en plena madrugada, las redes se fijaron en un detalle: las botas negras de punta y cordones de Miista. Se trata de una marca fundada en Londres por la diseñadora gallega Laura Villasenin en 2010 que se ha convertido en una de las favoritas de muchas mujeres por su apuesta por fabricar de manera artesanal con materiales europeos. 

Zohran Mamdani y Rama Duwaji, en la jura del cargo de alcalde de Nueva York.
  Zohran Mamdani y Rama Duwaji, en la jura del cargo de alcalde de Nueva York.EFE

El taller principal de la firma está en Alicante, pero en Miista trabajan con artesanos de otros puntos de España y de Portugal. Las botas que luce Duwaji, el modelo Shelley, son un préstamo para la ocasión, tal y como ha confirmado la estilista.

Además, la nueva 'primera dama' lució unas bermudas de The Frankie Shop y dos piezas alquiladas: un abrigo vintage de Balenciaga y unos pendientes dorados de New York Vintage. Un elección, explica Karefa-Johnson, que casa con el día a día de Duwaji, asidua de las tiendas de segunda mano. 

Un gesto con Palestina 

Para la toma de posesión pública durante la mañana, Duwaji lució un conjunto nuevo manteniendo su estilo en el que el protagonista era un abrigo marrón, imprescindible para hacer frente a las temperaturas gélidas que están sufriendo en Nueva York estos días. 

La prenda era un diseño modificado especialmente para ella a partir de un modelo de la colección de invierno 2023 de Renaissance, Renaissance, marca capitaneada por la diseñadora palestina-libanesa Cynthia Merhej. Es un abrigo elaborado con lana y piel sintética que, según Merhej, encapsulaba perfectamenta la naturaleza de Duwaji, "elegante y al mismo tiempo enigmática". 

Zohran Mamdani y Rama Duwaji, en la toma de posesión del 1 de enero
  Zohran Mamdani y Rama Duwaji, en la toma de posesión del 1 de eneroAnadolu via Getty Images

"Admiro y respeto la convicción de Rama a la hora de elegir este momento para reivindicar a su comunidad. El hecho de que haya elegido vestir diseñadores de la zona nos humaniza y muestra la increíble cultura y creatividad que tenemos. Trae esperanza", comentó Merhej sobre Duwaji, nacida en Houston de padres sirios. 

Por su parte Karefa-Johnson ha insistido en la importancia de esta elección de una diseñadora de Oriente Medio. "La representación resuena. Repercute. Porque la moda comunica. Manda un mensaje. Esto lo sabemos", ha concluido en su newsletter

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 