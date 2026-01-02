Las botas españolas de Rama Duwaji en su debut como 'primera dama' de Nueva York

Mientras España dormía después de celebrar la Nochevieja, en Nueva York se producía un cambio de era que promete ser histórico: Zohran Mamdani, de 34 años, juraba el cargo de alcalde en una antigua estación de metro, City Hall, centenaria, repleta de azulejos resplandecientes y cerrada al público desde 1945.

Mamdani se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York y juró su cargo sobre el Corán, algo nunca visto hasta ahora. La persona que sostuvo el libro sagrado era su mujer, la artista e ilustradora Rama Duwaji, de 28 años.

En un momento cargado de simbología, las elecciones estilísticas de Duwaji no ha sido menos. La artista se ha mantenido fiel a su estilo, confiando en la celebrada estilista Gabriella Karefa-Johnson, que ha detallado a través de su newsletter de Substack cómo fue el proceso para montar el look.

En cuanto se publicaron las imágenes del momento en plena madrugada, las redes se fijaron en un detalle: las botas negras de punta y cordones de Miista. Se trata de una marca fundada en Londres por la diseñadora gallega Laura Villasenin en 2010 que se ha convertido en una de las favoritas de muchas mujeres por su apuesta por fabricar de manera artesanal con materiales europeos.

Zohran Mamdani y Rama Duwaji, en la jura del cargo de alcalde de Nueva York. EFE

El taller principal de la firma está en Alicante, pero en Miista trabajan con artesanos de otros puntos de España y de Portugal. Las botas que luce Duwaji, el modelo Shelley, son un préstamo para la ocasión, tal y como ha confirmado la estilista.

Además, la nueva 'primera dama' lució unas bermudas de The Frankie Shop y dos piezas alquiladas: un abrigo vintage de Balenciaga y unos pendientes dorados de New York Vintage. Un elección, explica Karefa-Johnson, que casa con el día a día de Duwaji, asidua de las tiendas de segunda mano.

Un gesto con Palestina

Para la toma de posesión pública durante la mañana, Duwaji lució un conjunto nuevo manteniendo su estilo en el que el protagonista era un abrigo marrón, imprescindible para hacer frente a las temperaturas gélidas que están sufriendo en Nueva York estos días.

La prenda era un diseño modificado especialmente para ella a partir de un modelo de la colección de invierno 2023 de Renaissance, Renaissance, marca capitaneada por la diseñadora palestina-libanesa Cynthia Merhej. Es un abrigo elaborado con lana y piel sintética que, según Merhej, encapsulaba perfectamenta la naturaleza de Duwaji, "elegante y al mismo tiempo enigmática".

Zohran Mamdani y Rama Duwaji, en la toma de posesión del 1 de enero Anadolu via Getty Images

"Admiro y respeto la convicción de Rama a la hora de elegir este momento para reivindicar a su comunidad. El hecho de que haya elegido vestir diseñadores de la zona nos humaniza y muestra la increíble cultura y creatividad que tenemos. Trae esperanza", comentó Merhej sobre Duwaji, nacida en Houston de padres sirios.

Por su parte Karefa-Johnson ha insistido en la importancia de esta elección de una diseñadora de Oriente Medio. "La representación resuena. Repercute. Porque la moda comunica. Manda un mensaje. Esto lo sabemos", ha concluido en su newsletter.