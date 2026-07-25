Los controvertidos pantalones caídos de Lamine Yamal, ¿una moda que vuelve?

Cada detalle de las celebraciones de la victoria de la selección española en el mundial se ha diseccionado hasta la extenuación. Desde las canciones que sonaron en Cibeles hasta la polémica gorra MAGA de Ferran Torres, no quedó nada sin analizar y, por supuesto, uno de los grandes protagonistas de la noche fue Lamine Yamal.

Siendo una de las grandes estrellas de la selección, el extremo del Barcelona acaparó gran parte de las miradas y se dejó ver algo cansado durante muchos momentos de la gran noche. Eso sí, lo dio todo cuando se presentó sobre el escenario bailando Y que fue? Pero lo que más llamó la atención del momento no fueron sus pasos de baile, sino sus pantalones, totalmente caídos y dejando la ropa interior al descubierto.

Hubo quien se escandalizó con el atuendo, pero Lamine no es el primero ni el último en llevar los pantalones de esta forma, más bien todo lo contrario, ya que tienen una larga historia de cultura urbana y vuelven a ser tendencia entre adolescentes cada cierto tiempo.

La influencia del rap y el hip-hop

Pero, ¿de dónde sale esta forma de llevar los pantalones? Tal y como explicó la CNN hace unos años, tiene su origen en las cárceles estadounidenses, cuando los presos recibían habitualmente ropa más grande a la de su talla y se las tenían que apañar como podían.

De ahí, esa manera de ponerse los pantalones enseñando parte de la ropa interior, incluso con cinturón, entró a formar parte de la estética del rap o el hip-hop de los noventa. Ese fue el trampolín para que las comunidades afroamericanas en Estados Unidos comenzaran a experimentar con esta forma de llevar los pantalones y a utilizarla como seña de identidad.

"La gente en los márgenes está constantemente innovando con la moda porque habitualmente son los que menos tienen. Su reto es ser creativo con pocos recursos", explicó Tanisha C. Ford, profesora de la Universidad de Delaware, a la cadena CNN en un reportaje al respecto.

Para mediados de los 2000 ya no eran los únicos que los llevaban, sino que los pantalones caídos se habían convertido en una moda entre adolescentes de todo el mundo, que veían que figuras como Eminem o Jay-Z, dos de los raperos por excelencia de la época, hacían de esta estética su uniforme.

Unas pinturas en la Tate Modern de Londres en 2006 emulando unas fotografías de Eminem PA Images via Getty Images

El boom fue tal que las chicas jóvenes también llevaban su propia versión. Era la época en la que triunfaba la cintura baja, por lo que no era raro que se buscara a propósito mostrar también la ropa interior, aunque con los pantalones más ajustados que en el caso de los hombres.

Los trajes ajustados y ¿un renacimiento?

La tendencia de llevar los pantalones caídos nunca se ha ido del todo, especialmente entre los chicos que apuestan por looks inspirados en la moda urbana. Sin embargo, fue bastante desterrada en la década de los 2010, cuando el pantalón que predominaba era el pitillo, y a ser posible muy ajustado.

De hecho, la mayoría de cortes y siluetas en aquella época iban totalmente pegados al cuerpo. Desde la ropa de diario hasta los trajes, con americanas ceñidas que, en muchas ocasiones, complicaban la movilidad.

Lamine Yamal, con pantalones caídos en los premios Laureus Getty Images for Laureus

Todo eso hizo que, para alivio de muchos padres que no querían que sus hijos enseñaran la ropa interior, los pantalones anchos y caídos cayeran en el olvido. Pero la moda es cíclica y, a partir de la pandemia, triunfan las prendas oversize, lo que quizás haya podido favorecer que vuelvan estas formas de llevar los pantalones entre los jóvenes como Lamine Yamal.

Lo cierto es que en los últimos años hemos visto cómo decenas de tendencias de principios de los 2000 volvían a las tiendas. Desde los pantalones de cintura baja hasta los minibolsos de hombro, pasando por deportivas como las Speedcat de Puma, aquellas prendas que muchos juraron que no se pondrían de nuevo vuelven a triunfar. Podría suceder lo mismo con los pantalones caídos, especialmente si figuras mediáticas como Lamine Yamal, uno de los futbolistas más seguidos del mundo, los lucen.