Apoyo a Zapatero… pero con muchas dudas

La expectación ante la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero fue tal que algunos diputados no dudaron en verla desde sus escaños a través de sus teléfonos móviles. Y más de uno en la banca socialista se quedó frío tras escucharle. "Hay preguntas que siguen sin respuesta", constataron. Si bien, la consigna de Moncloa se mantuvo intacta. "Hemos decidido creer en su palabra", resumieron fuentes autorizadas.

Para Moncloa era esencial que Zapatero rompiera su silencio pese a que pudiera afectar de alguna forma a su estrategia de defensa en los tribunales. La presión ya era enorme pero se desbocó cuando Julio Martínez, el socio del expresidente, le involucró en el rescate del Ejecutivo a la compañía aérea Plus Ultra. Una línea roja para Sánchez y de ahí la necesidad del rotundo desmentido de Zapatero en TVE. "No hablé con nadie. Ni de la SEPI ni del Gobierno", afirmó.

Desde que estallara la crisis y fuera investigado por el juez José Luis Calama, el expresidente siempre ha mantenido una línea de interlocución con Sánchez y parte de su equipo. Y aunque Moncloa no admite presiones para que Zapatero hablara, las fuentes consultadas por El HuffPost en el Gobierno sí que corroboran que esperaban esas explicaciones para poder acogerse a ellas. "Apoyamos y pedimos respeto a su presunción de inocencia y su derecho a defenderse en el procedimiento", enfatizaron tras escucharle.

"Éticamente no hay por donde cogerlo"

A partir de ahí, los gestos y los matices evidencian la incomodidad de parte del PSOE con el expresidente. Terminaba Zapatero de hablar y algunos ministros se escabullían ante la nube de micrófonos en los pasillos del Congreso. Así lo hizo el vicepresidente Carlos Cuerpo o el propio Sánchez. Mientras, en privado, los interrogantes se multiplicaban entre los diputados. "Es muy difícil defenderle cuando no aclara nada sobre el origen de las joyas", admitía uno de estos cargos. "No sé cómo acabará todo, pero éticamente no hay por donde cogerlo", añaden desde una de las estructuras más críticas, la de Castilla-La Mancha.

El presidente "no puede hacer otra cosa" que respaldar a Zapatero, enfatizan en todo caso las fuentes socialistas. "Es nuestra decisión", añaden en Moncloa, a la espera del balance del curso político del presidente, previsto para el próximo martes.

Nueva derrota en el Congreso



Lo cierto es que Sánchez llega a las vacaciones de verano exhausto en términos políticos, con una enorme presión judicial y sin lograr enderezar la legislatura. De hecho, el jueves comprobó cómo el Congreso tumbaba por segunda vez en quince días la senda de déficit, antesala de los Presupuestos Generales del Estado. El "no" de Junts volvió a ser rotundo pese a que el posible regreso de Carles Puigdemont a España sin pasar por los tribunales parece más cerca. "No" habrá cuentas públicas, auguran.

Para el PP, la semana que termina es la constatación de la debilidad política de Sánchez. Alberto Núñez Feijóo adelantó su balance a la víspera del tercer aniversario del 23-J para hacer una enmienda a la totalidad a la acción de gobierno y poner en marcha su particular cuenta atrás para las elecciones generales. "Pueden aguantar hasta verano del próximo año, pero el paso del tiempo no les va a librar de la derrota. Lo que viene será peor. Cada día que pasa aparecen nuevos detalles escandalosos", afirman en el entorno del jefe de la oposición.

Como publicó este periódico, Génova quiere a su partido en alerta electoral, en campaña permanente a partir de septiembre por si Sánchez da la sorpresa. Aunque en la séptima planta de Génova no creen que se atreva. "Si tuviera que apostar, diría que no", responde uno de los colaboradores más próximos de Feijóo. Así, la posibilidad de registrar la moción de censura a partir de septiembre cobra más fuerza de puertas para adentro. "Tranquilidad", replican en la dirección nacional, sin descartar esa posibilidad.