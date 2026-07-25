Jeff, estadounidense afincado en Valencia: "Aquí hay más vida y sensación de comunidad; allí salías a comprar, volvías a casa y eso era todo"

A lo largo de la historia, Estados Unidos se ha vendido al mundo como la gran potencia y el destino soñado. Millones de personas de todos los rincones del planeta han cruzado el charco persiguiendo el ‘sueño norteamericano'.

Sin embargo, este paradigma está cambiando a pasos agigantados. Hoy en día, la percepción es tan distinta que incluso los propios estadounidenses están abandonando su país, impulsados principalmente por el clima de inseguridad, la violencia y la creciente polarización social.

El caso de Lora y Jeff es el fiel reflejo de este éxodo. Esta pareja estadounidense decidió hacer las maletas en 2025 y mudarse a Valencia junto a su hijo. En una reciente entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle, la madre explica que el tenso clima político en Estados Unidos tras las elecciones que ganó Donald Trump fue el detonante que les hizo buscar una salida urgente.

“Poco después de que asumiera el poder, me di cuenta de que las cosas estaban cambiando y no para mejor. Sentí que teníamos que irnos”, confiesa.

Del terror por los tiroteos a la felicidad en Valencia

Asimismo, Lora apunta que vivía con un miedo constante y paralizante por la seguridad de su hijo, dada la trágica epidemia de tiroteos en los centros educativos que asola a Estados Unidos.

“Todos los días me preguntaba al ver a mi hijo irse a la escuela con su mochila: ‘¿Será esta la última vez que lo vea?’", añade con crudeza.

Por su parte, Jeff no puede ocultar lo inmensamente cómodo que se siente su familia viviendo en la capital del Turia. “Estamos muy felices de habernos mudado. Nos sentimos más seguros en el día a día”, puntualiza.

Impuestos que "se pagan con gusto"

En este sentido, el estadounidense subraya el abismal contraste cultural y la rica vida social que ofrece España frente al aislamiento de su país de origen. “Aquí hay más vida y sensación de comunidad; allí salías a comprar, volvías a casa y eso era todo”, señala.

Jeff no se arrepiente lo más mínimo de haber dejado atrás su tierra natal y alaba sin tapujos los servicios públicos españoles, prestando especial atención a la sanidad y a la red de transporte.

“Los impuestos son altos, pero uno los paga con gusto; se puede ver a dónde va ese dinero. Para nosotros todo ha mejorado, nuestra vida; uno se siente aquí más aliviado”, concluye.