"Tu zafiro eclipsa a mis damas de honor y me roba el protagonismo": una novia prohíbe usar su anillo de compromiso en la boda

Tilly, una futura novia, ha prohibido a una de sus invitadas y amigas usar su anillo de compromiso el día de su boda con la excusa de que la piedra, un zafiro azul claro, era demasiado similar al tono de los vestidos de sus damas de honor. La amiga enseñó a la pareja de novios entusiasmada su nuevo anillo solitario y poco después les prohibieron formalmente llevarlo en el dedo el día de su boda, acusándola de querer "robarle el protagonismo" a los novios y de crear una tensión innecesaria durante la ceremonia, según ha publicado el medio británico The Mirror.

Cuando fue a contarle a sus amigos Tilly y Peter que se había prometido, la primera vez que los vio tras su pedida de mano, lo que comenzó como una conversación sobre el anillo rápidamente tomó un giro inesperado, según ha contado la propia agraviada en la red social Reddit. "Cuando pidieron ver el anillo, Tilly notó que era mucho más claro de lo que se veía en las fotos que habíamos compartido", explica su amiga. El anillo de compromiso tiene un zafiro azul claro, que parece ser que se veía mucho más oscuro en las fotografías.

En ese momento, el novio bromeó diciendo que tener un anillo de ese color "no era excusa" para "romper las reglas", refiriéndose al código de vestimenta que había establecido la pareja para su boda y que pedía a los invitados que evitaran usar el color azul claro. Pensando que estaba bromeando, la amiga se rió y les aseguró que de todos modos no pensaba ponerse un conjunto azul. Pero momentos después, Tilly le dejó claro que hablaba completamente en serio.

Así relata el suceso: "Tilly dijo entonces que Peter estaba dando rodeos y que yo no podría llevar mi anillo de compromiso en su boda porque era demasiado parecido a su tono de azul y añadió que ya había tenido que asegurarse de que un miembro de su familia no usara un collar con piedras preciosas similares por la misma razón", explica la amiga.

La conversación se intensificó aún más cuando, supuestamente, la pareja sugirió que la propuesta de matrimonio había sido planeada para desviar la atención de su boda. "En un momento dado, incluso acusaron a mi pareja de proponerme matrimonio para acaparar la atención durante los preparativos de su boda", dijo. Aunque la amiga les explicó que la pedida de mano tuvo lugar en el séptimo aniversario de la pareja, durante unas vacaciones inolvidables.

La discusión terminó sin que ninguna de las partes cediera, y ahora la mujer teme que tanto ella como su prometido puedan ser excluidos por completo de la boda. En busca de opiniones preguntó en Reddit si había actuado mal al negarse a quitarse el anillo de compromiso. La mayoría de los usuarios de la red social consideraron que la petición de la novia era completamente irrazonable.