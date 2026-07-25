Las labores de extinción continúan "con intensidad" durante la noche en Madrid y Ávila: el fuego sigue sin controlar con una  previsión "favorable" por el viento

Los servicios de extinción del incendio en la Comunidad de Madrid han trabajado "con intensidad" esta madrugada para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche y poder frenar el avance de las llamas. Sin embargo, observan con temor la evolución del viento, que podrá ser determinante en el devenir de los focos, tanto en la provincia de Ávila, como en Madrid.

A primera hora de este sábado, los servicios de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado en un mensaje en la red social X que los servicios de extinción han trabajado en la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas, pero han advertido que el fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por los vientos de este sábado.

Durante la noche, el 112 ha desplegado un importante dispositivo para atender a los miles vecinos de las localidades afectadas con 17 ambulancias, un psicólogo y dos unidades de vigilancia intensiva (UVI).

Asimismo, desde el Ejecutivo autonómico se ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio, no acudir a los embalses ni a las zonas de recreo cercanas a los espacios afectados y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

En un mensaje en la misma red social, ha recordado que facilitar el trabajo de los equipos de emergencia ayuda a salvar vidas. La jornada de ayer cerró con cifras históricos y con el estado de emergencia en vigor: más de 60.000 personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

En esta línea, la mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.

El viento contiene el fuego en la zona norte del incendio en Ávila

Los bomberos que descansan en el polideportivo de Cebreros (Ávila) han informado a fuentes de EL PAÍS, que la noche ha sido positiva. Las temperaturas han caído y los vientos han ayudado a contener la zona norte del incendio que se ha producido en la provincia de Ávila.

Sin embargo, la zona más conflictiva sigue estando hacia el sur, con la posibilidad aún presente de que se junte con el gran foco de Madrid. Todo dependerá de la evolución de la jornada y la temperatura e intensidad y dirección del viento que se levante.

Previsión esperanzadora

Las autoridades climáticas han ofrecido un pronóstico más esperanzador para este sábado. Tras una noche con viento de componente oeste, la previsión en la zona del incendio es "más favorable", ya que el viento cambiará a componente noroeste a partir de las 10.00, lo que hará que la pluma de humo de la sierra oeste se desplace hacia la zona sur de la Comunidad de Madrid, según ha informado SAMUR-Protección Civil.

Así, han añadido a través de un mensaje en las redes sociales, el pronóstico para la zona del incendio en la jornada de este sábado es que habrá rachas máximas de viento entorno a los 39 km/h y una temperatura máxima de 28°C, de 15.00 a 19.00.

Asimismo, de momento, se recomienda que se mantenga el uso de la mascarilla FFP2 en exteriores, y que la población vulnerable y con patología respiratoria limite la exposición. Respecto a la calidad del aire, "es mala" para partículas PM2,5 y PM10, según la actualización de datos de las 07.00, recogidos en la agencia Efe. Además, si hay desplazamientos en vehículo, hay que activar la recirculación de aire interior.

35 carreteras cerradas en España

Los múltiples incendios activos en España han provocado el cierre de 35 carreteras en las primeras horas de este sábado, catorce de ellas en Guadalajara, nueve en Ávila, ocho en la Comunidad de Madrid, tres en Teruel y una en Huelva.

Según el balance del Ministerio de Interior distribuido a los medios, a las 7.00 de la mañana, 35 vías (todas autonómicas y locales) permanecen cerradas por los incendios, la mayoría de ellas en ambos sentidos.

Los cortes en Castilla-La Mancha afectan a las vías de Guadalajara que comunican localidades como Tordelloso, Alpedroches, La Huerce o Arbancón.

En la Comunidad de Madrid hay cortes en las vías de los municipios afectados por el incendio de la sierra que ha provocado la evacuación de más de 50.000 personas.

En Ávila, donde hay más de 13.000 personas evacuadas, hay cortes en las carreteras entre Cebreros, La Atalaya, El Tiemblo o Burgohondo, entre otros.

En Teruel, tres carreteras se encuentran cerradas, las de Ejulve y las que unen Dos Torres de Mercader con Casas de la Umbría y con Castellote.

En Huelva, la vía afectada es la A-475 en el tramo entre Villanueva de las Cruces y Tharsis.

Más de 60.000 evacuados

Más de 60.000 personas han pasado la noche evacuadas o confinadas por los incendios declarados. La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.

A los primeros desalojos el jueves de las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, se sumaron este viernes los de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.

A última hora también se produjeron otros 5.000 nuevos desalojados de un cámpin en El Escorial ante el peligro que suponía la proximidad del fuego.

Además, la Comunidad de Madrid ha coordinado hasta este viernes por la noche los traslados de más de un millar de personas mayores, con discapacidad y menores que estaban alojados en las residencias de los municipios afectados por los incendios.