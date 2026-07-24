Vicente Vallés, indignado como pocas veces ante el 'show' político en plena emergencia por los incendios: tiene para Ayuso, el delegado en Madrid y Óscar Puente

Ni siquiera la emergencia nacional que sufre España por los incendios ha evitado la pelea política. Cargos del PP y el PSOE se han enzarzado en una trifulca verbal multiplataforma, da lo mismo un micrófono que un teclado, para lanzarse acusaciones, críticas e incluso insultos. La indignación de muchos ha llegado hasta el periodista Vicente Vallés, director y presentador del informativo de las noches de Antena 3 Noticias.

Vallés ha lamentado, con una indignación poca veces vista, que no ha habido "ni una mínima tregua política" en mitad del desastre de los incendios. "No hay tregua política ni cuando está en riesgo la vida de muchas personas", ha señalado tras referirse a los cerca de 60.000 evacuados o confinados por los fuegos en Ávila y Madrid.

Todo viene por la pelea política entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central, luego de que la presidenta madrileña pidiese la intervención de Moncloa para asumir el control tras declarar la emergencia nacional dada la afectación de varios territorios. En el reproche de Vicente Vallés hay espacio para ellos dos y también para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

"Ayuso ha pedido centrarse en lo urgente, pero tampoco ha evitado entrar al choque", ha apuntado de inicio sobre el cruce de declaraciones entre ella y el delegado gubernativo, "una persona muy cercana a Pedro Sánchez" del que ha afeado sus quejas por la petición lanzada por la Comunidad de Madrid. "Ambos con sus distintos criterios están involucrados en la gestión", ha matizado.

Ahí, Antena 3 Noticias ha emitido un corte de Díaz Ayuso llamando a centrarse en lo urgente y que "el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él". La referencia no llevaba explícito el nombre de nadie, pero todos lo han vinculado con Martín y con Puente, que no dudó en contestar ya sí directamente. "Si hay una mamarracha en España, esa eres tú", apuntaba el ministro en su X.

Un espectáculo que ha provocado hasta cierto cambio en el tono de voz de Vicente Valles, que guardaba un reproche más severo para este último 'protagonista' del nada instructivo enfrentamiento. "Otros con diferentes responsabilidades, se han sumado [a la contienda verbal]. El ministro Óscar Puente ha dedicado la tarde a atacar a Ayuso en sus redes sociales".

Como remate, Vallés le ha definido como "el ministro delegado para incendiar las redes y fomentar la polarización".