Lío entre vecinos españoles y argentinos tras la victoria de España en la final del Mundial: "¿Todo bien en casa? No escuchamos nada"

La resaca tras la final del Mundial continúa. Millones de españoles han celebrado la segunda estrella que la Selección consiguió tras vencer a Argentina. La final, que se resolvió con gol de Ferrán Torres, estuvo marcada por la tensión y la intensidad.

Y la rivalidad, como es habitual cuando se trata de fútbol, se trasladó fuera del campo. Las redes sociales se llenaron de cánticos de argentinos que buscaban provocar a los españoles. Todos ellos en vano, pues finalmente fueron los de la albiceleste quienes acabaron frustrados.

En un bloque de viviendas, un aficionado español se ha cobrado su particular venganza con su vecino argentino. Lo ha hecho a través de una nota que ha fijado en el portal justo después de que España se proclamara campeona del mundo.

"Al vecino que se ha pasado todo el mes gritando los goles de Argentina y que hace unos días gritó lo de 'España tiene miedo...' ¿todo bien en casa? No escuchamos nada anoche", pregunta con evidente sarcasmo.

La nota, subida por la cuenta de X @LiosdeVecinos, tiene ya más de 25.000 'me gusta' y ha provocado cientos de comentarios. "Y lo firma con dos estrellas", destaca un usuario en referencia a los Mundiales que tiene España.

"Se habrá ido a Buenos Aires a celebrarlo", señala otro. "Hay un dicho que dice, quién ríe el último, ríe mejor", apunta otra persona en comentarios, dando cuenta del pique que hubo entre las dos selecciones antes, durante y después de la final del Mundial.

Argentina y las teorías de la conspiración

En Argentina está costando digerir la derrota de la albiceleste. En las últimas horas están circulando por redes sociales varias teorías de la conspiración. La más repetida sostiene que la FIFA habría maniobrado para impedir que la Albiceleste lograra un bicampeonato histórico.

Otra corriente de especulaciones gira en torno a presuntas presiones o amenazas contra jugadores y familiares, una interpretación que cobró fuerza a partir de la difusión de la arenga de Lionel Messi antes de la final. Frases como "olvidémonos de todo" fueron leídas por algunos usuarios como señales de que existían problemas extradeportivos ocultos.

También están circulando teorías que relacionan la derrota con la exhibición de una bandera con el mensaje "Las Malvinas son argentinas" tras la semifinal frente a Inglaterra, sugiriendo represalias de organismos internacionales del fútbol.

A estas teorías se suman un supuesto favoritismo arbitral hacia España, supuestos controles antidopaje irregulares e incluso presiones sobre futbolistas argentinos que militan en la Premier League.