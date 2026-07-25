Jack Shanahan, general retirado y exjefe del Pentágono, sobre los drones con IA: "Estamos corriendo a oscuras. Algo saldrá terriblemente mal antes de que esto mejore"

La guerra de los nuevos tiempos cuenta con un elemento clave, los drones y especialmente los drones 'armados' con inteligencia artificial. Ucrania y su paso adelante sobre Rusia dan buena muestra de la importancia de este tipo de aeronave no tripulada.

Incluso la OTAN ha pedido 'consejo' a Ucrania sobre los drones y ciertas tácticas de la guerra más contemporánea, pero las dudas en torno al uso de drones con IA también son relevantes.

Una de las más sonadas la ha formulado Jack Shanahan, teniente general retirado y exjefe del Pentágono. Para el alto mando militar de EEUU "ahora mismo, estamos corriendo a oscuras".

Como antiguo responsable del Centro Conjunto de Inteligencia Artificial del ejército, admite en un reportaje de The New York Times que hoy por hoy "nadie se comunica con los demás sobre la tecnología que están desarrollando sus naciones, y existe un incentivo para implementarla rápidamente. Creo que, lamentablemente, algo podría salir terriblemente mal antes de que la situación mejore".

Revela el reportaje que EEUU trabaja en un programa para poder contar con más de 150 drones de apoyo en vuelos junto a cazas tripulados para finales de esta década; esto es, en tres años máximo.

El desarrollo tecnológico es clave, pero también lo es la 'seguridad' de los integrantes de las unidades que se van a ver apoyadas por aeronaves no tripuladas y gestionadas por una IA.

"La Fuerza Aérea necesita tener plena confianza en la aeronave si va a permitir que la vida de los pilotos dependa de ella", apunta Mike Atwood, jefe de programas avanzados de la unidad aeronáutica de General Atomics, que trabaja codo con codo con la Administración Trump.

El número dos del Gobierno de EEUU, J. D. Vance, señalaba recientemente que los militares deberían marcar un límite evidente, no delegar "nunca" en la inteligencia artificial "decisiones de vida o muerte".