Ramona, 84 años: "No es bueno cuanto te jubilas, te sientas en un sofá y te pones a ver Netflix"

Alcanzar cierta edad requiere una serie de cuidados, precauciones y atenciones de las que uno mismo tiene que ser consciente. Conocer nuestras propias limitaciones y saber cuáles son nuestros puntos fuertes es siempre un factor muy a favor. Sin embargo, el hecho de ser conocedores -y más en un momento en el que el acceso a la información es más fácil y abundante que nunca- no es sinónimo de que tomemos esas precauciones.

Y como es normal, con el paso de los años e ir sumando edad, los achaques y los problemas de salud derivados de infinidad de problemas son cada vez más comunes e inevitables. Para reducir al máximo estos problemas es fundamental mantenerse activo a lo largo de la vida: hacer deporte de cualquier forma, comer sano y ser un persona activa es crucial para que, llegada una edad, podamos afrontarla con la mayor garantía posible.

Esto es algo que todo el mundo sabe pero es cierto que ni por asomo, todo el mundo se aplica. Sin embargo, si esto se escucha de una persona que ha llegado a cierta edad sana y sin mayores problemas más allá de los propios de la edad, igual hace a más de uno replantearse su estilo de vida.

Como ejemplo de esto nos encontramos a Ramona. Una mujer de 84 años que recientemente compartió su sabiduría y experiencia en @elpodcastviral. Tal y como ella misma argumenta, cuando llega cierta edad el mayor error que se puede cometer es olvidarse de uno mismo. Y asocia ese momento vital con la jubilación, ya que se entiende que se trata de un cambio de vida completo, en el que las prioridades pueden cambiar, el ritmo de vida es diferentes y el cuerpo y la mente se adaptan a un nivel de sedentarismo mayor.

Es en este momento cuando resulta vital no caer precisamente en ese sedentarismo. "Lo que no es bueno es cuando te jubilas, y te pones Netflix. Esto no se puede permitir", asegura Ramona, que lanza una reflexión más profunda aún.

"Primeramente por egoísmo, esto es porque yo diga que yo quiero estar guapa, y por otro lado por no tener que dar trabajo a mis hijos y que me tengan que llevar a una residencia", explica a sus 84 años.

Y para ella, la solución está muy clara "ejercicio, ejercicio y ejercicio", e insiste en que "no se puede dar largas porque los hijos no tienen la obligación (de cuidarla)". Y anima a todas "las chicas" a hacerlo. "No cuesta tanto ir al gimnasio, y si no, en casa; con una silla, con un palo, una escoba, con una garrafa de 5 litros", asegura. De hecho, asegura que, para evitar tentaciones, en su salón no tiene televisión.