Momentos mágicos y otros no tanto de la Cabalgata de Reyes 2026: un invitado inesperado, la 'decepción' con Gaspar y lo de Moreno Bonilla 

Cada 6 de enero vienen los Reyes Magos a dejar regalos bajo el árbol de los niños y no tan niños de España. Es una tradición que ocurre llueva, nieve o haga sol. Y antes de todo eso, Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres sabios que siguiendo una estrella llegaron al portal de Belén para llevar al niño Jesús oro, incienso y mirra, recorren las calles de pueblos y ciudades de España para llenar a pequeños y mayores de esperanza y de ilusión antes de la noche más mágica del año.

Porque cabalgatas hay muchas a lo largo y ancho de la geografía nacional, y aunque la que se televisiva en La 1 es la de Madrid, suceden anécdotas y curiosidades en todas, o al menos en muchas de ellas. España es grande, diversa y ocurrente, y más en acontecimientos que nos unen a todos (más o menos) como en la cabalgata de reyes.

Un momento de la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026 Sergio R Moreno

Para empezar, ha sido una época un tanto complicada. Que los Reyes aparezcan el 5 de enero en España, hemisferio norte e invierno, supone que vaya a hacer frío salvo en Canarias, donde las temperaturas suelen ser más suaves. Pero no deja de ser invierno, y las borrascas suelen hacer de las suyas.

En este caso ha sido con la F, pero de Francis en lugar de Filomena. Pero tranquilidad, porque aunque los agoreros decían que podíamos volver a amanecer cubiertos por centímetros y centímetros de nieve como en enero de 2021, al final no ha sido para tanto. Eso no quita para que haya habido episodios climáticos complejos, que los ha habido. Ha habido numerosos problemas en diversos puntos de España por culpa de Francia, y ante la duda, mejor ser precavidos.

Adelantados, una olímpica y El Cigala en la cabalgata de Granada

Es lo que han hecho en Granada. Donde los Reyes Magos han adelantado su paso por la ciudad para evitar el temporal. Así, los niños y niñas granadinos han visto pasar a los magos en la mañana del 5 de enero en una cabalgata que está considerada como la más antigua de España.

Los Reyes Magos y la medallista olímpica María Perez como la estrella en La Alhambra en la Cabalgata de Reyes 2026. EFE

Como señala EFE, Melchor, Gaspar y Baltasar han aprovechado la jornada para acercarse a la Alhambra, donde han sorprendido a los visitantes. Les ha guiado la marchadora campeona del mundo María Pérez y medallista olímpica, que vestida de blanco ha ejercido como la Estrella de la Ilusión.

Y luego llegó la sorpresa. Durante el recorrido, algunas personas se fijaron en que desde uno de los balcones seguía la cabalgata El Cigala. El controvertido artista fue visto desde abajo y como muestran Granada Digital y El Ideal de Granada, la gente le gritó 'que bote el Cigala'. Y claro, él hizo caso y botó, pero con cuidado, que estaba en un balcón. También cantó ‘Los peces en el río’. Tenía que aprovechar, que cuando pasen los reyes hay que dejar los villancicos hasta la siguiente Navidad.

El fantasma que 'toca las campanas'

Y de Diego El Cigala, a Diego de La Puebla de Cazalla. En este pueblo de Sevilla los Reyes de Oriente aparecen a mediodía del 5 de enero. Todo esto viene de una tradición que señala que el fantasma de un campanero, Diego Torres Delgado, sacristán del Convento de la Candelaria, hace que toquen las campanas del pueblo para que los Magos entreguen sus regalos.

Aquí no hace falta cabalgata porque la gente del pueblo se sitúa en la Plaza del Cabildo, frente al Ayuntamiento, y allí gritan para que Diego, el fantasma del campanero, toque las campanas: "Diego toca las campanas que son las doce de la mañana. Melchor, Gaspar y Baltasar, que nos echen ya”. Entonces tiran caramelos desde los balcones de la casa consistorial y la gente se va corriendo a casa porque los Reyes les van a dejar los regalos.

Al ritmo de 'La morocha' en Sevilla

Eso ocurre en un pueblo de Sevilla en el que se vive todo con intensidad, pero no tanta como en la capital. En la Cabalgata de 2025 maravilló a algunos, horrorizó a otros y sorprendió a todo el mundo la fiesta que tenían montada en una calle, donde parecía que lo del 5 de enero era una excusa para correrse una buena juerga.

Un año después parecían más tranquilos, pero también han tenido su momento festivo. Como ha dejado ver El ABC de Sevilla, la carroza de Los Cantores de Híspalis ha montado una buena fiesta.

A su paso por la calle Resolana ha sonado ‘La morocha’, una canción que pegó fuerte en su momento y que ha servido para poner a bailar a todo el mundo. Que no es de temática navideña, pero les ha servido para pegarse una alegría antes de abrir los regalos de Reyes.

El 'blackface' de Moreno Bonilla y los que repartieron carbón

Sin salir de Sevilla hemos tenido más contenido en estos días tan mágicos. Juanma Moreno Bonilla aceptó encantado ser Baltasar. No fue fácil para él, porque él mismo dijo que “subirse a la carroza en la Cabalgata es mucho más difícil que hablar en una comparecencia”, pero lo hizo. Y para ello tuvo que pintarse la cara, porque claro, el presidente de Andalucía es blanco, mientras que el Rey Mago Baltasar es negro.

Juanma Moreno Bonilla con la cara pintada para ejercer de Baltazar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla 2026 Europa Press via Getty Images

Así que se marcó un ‘blackface’, algo muy criticado por algunos, pero que no parece suponer nada inconveniente para el líder del PP andaluz, que desfiló nervioso, pero muy contento. Igual cuando se tenga que quitar de la cara todo lo que ha tenido que ponerse le hace menos gracia.

Otros que se pintaron la cara, pero porque iban de mineros, fueron algunos de los que participaron en la Cabalgata de Reyes de Arroyo de la Miel, en Málaga, que iban repartiendo carbón, lo que reciben los niños que se han portado mal y no tienen los regalos que han pedido..

En tren... sin retrasos

A Moreno Bonilla no le costó llegar a Sevilla, pero los Reyes Magos sí tienen que hacer un viaje desde Oriente. A las localidades costeras llegan en barco, como por ejemplo en Llafranc, en la Costa Brava, lugar al que llegan Melchor, Gaspar y Baltasar en tres barcas con un farolillo. Al desembarcar, entre alegría y fuegos artificiales, les esperan tres tronos en la plaza.

Los Reyes Magos tras aterrizar en helicóptero en Las Gaunas en Logroño. EFE

Otros han sido más modernos, como en Logroño, donde los Magos han aterrizado en helicóptero en el estadio de Las Gaunas. Ni el frío ha desanimado a la gente, que había formado largas colas para estar presentes en un momento tan especial.

A la capital riojana llegaron con algo de retraso, no así a León. Pese a que escogieron el tren para acercarse a la ciudad leonesa, donde les recibió el alcalde, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a tiempo.

No tuvieron la misma suerte los pasajeros que habían salido pasadas las 07:00 horas del 5 de enero de Madrid-Chamartín, y que se quedaron parados en el intercambiador de ancho de Vilecha, al sur de León, debido a que como señaló Diario de León el intenso frío dejó fuera de combate temporalmente uno de los mecanismo del cambiados de vía. Se pudo arreglar, pero llegaron tarde. Como ellos no son magos...

Vuelve el oso desnucado... más o menos

¿Tuvimos noticias del oso desnucado de Cádiz? No me consta. Pero hay algún tuitero que hizo comedia con el asunto y señaló que Amaia Montero le había homenajeado con el abrigo blanco con el que presentó su primer single tras su regreso con La Oreja de Van Gogh en Nochevieja.

Otros tuiteros recordaron el momento en el que el Rey Baltasar de la Cabalgata de Madrid en 2019 saludaba feliz y radiante hasta que vio algo, que no sabemos qué es, pero le cambio la cara. Se comenta que tuvo una visión de lo que nos esperaba... y la verdad es que era para asustarse.

Gaspar no renovó por una quinta temporada...

Los que se llevaron un disgusto, más que un susto, fueron los que esperan con ilusión no la Cabalgata en sí, tampoco los regalos, no si aparecía un oso desnucado u otro elemento surrealista para el desfile del 5 de enero, sino al guapo del Rey Gaspar de Madrid.

A Beltrán Iraburu se le esperaba con ansias en la cabalgata de Madrid por quinta vez, pero la gente se ha quedado con las ganas porque parece no haber renovado por una quinta temporada. El actor que cautivó a tanta gente en estos años ha roto las ilusiones de sus fans. Ha sido una enorme decepción para muchos.

Tanto es así, que hubo quien dijo: "Almeida, no te lo perdonaré jamás, queremos al verdadero rey Gaspar", lo que sin duda recordó a las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo contra Manuela Carmena por la Cabalgata de 2015. De todos modos, pobre nuevo Rey Gaspar, que lo ha hecho muy bien.

Los mensajes de Melchor, Gaspar y Baltasar

Antes de salir a hablar para todo el mundo, los Reyes Magos han compartido unas palabras con TVE. Melchor expresó que ha sido una "cabalgata preciosa, llena de emoción. Esa mirada de los niños, de los papás y las mamás nos llena de energía para afrontar esta noche mágica".

Gaspar quiso enviar un "mensaje de paz y esperanza a todos los niños y niñas para que confíen en ellos y logren todos sus sueños". Por su parte, Baltasar expresó que aunque son seres mágicos y sabios, como a todo el mundo, a ellos les quedan muchas cosas por aprender.

El Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026 Sergio R Moreno

Más tarde, los tres Reyes Magos subieron al escenario colocado en Cibeles, en Madrid, para enviar un mensaje para todos los niños y niñas con el que se cerró la Cabalgata. Empezó Melchor, que para eso es el mayor de todos: "Gracias por el recibimiento. Hace muchos años que pasamos por aquí y siempre lográis que nos emocionemos como la primera vez. Nos encanta comprobar cómo vivís estas fiestas".

"Hace más de 2000 años nos encaminamos a Belén para celebrar el nacimiento del niño Dios. Esa luz que nos guiaba prendió la luz en nuestro interior de la fe, la esperanza y del conocimiento. Esta tarde hemos visto esa luz en cada uno de vosotros", añadió Melchor.

El Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026 Sergio R Moreno

"Cuando os despertéis, muchos de vuestros deseos se habrán cumplido y será porque os lo merecéis”, añadió el más anciano de los Magos, que recordó la importancia de ser “buenas personas, comprometidos, empáticos, solidarios, buenos estudiantes. Dentro de vosotros anidan la bondad, la fe, la esperanza, el conocimiento y las ganas de saber", finalizó.

Por su parte, Gaspar señaló que entre los niños que han visto la Cabalgata están los científicos, artistas o pensadores del mañana. "Algunos de vosotros descubrirá una vacuna, otro inventará un aparato que haga la vida más bonita. Antes tendréis unos años de preparación, de estudio y de aprendizaje".

El Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026 Sergio R Moreno

Finalmente, Baltasar ha destacado la importancia de los "maestros que enseñaron y fomentaron la curiosidad y ganas de descubrir” también en ellos. "Gracias a ellos estamos aquí y es por eso que tenemos con ellos una deuda de gratitud infinita. Queremos pediros que agradezcáis a vuestros maestros su esfuerzo para hacer de vosotros los hombres y las mujeres de las próximas décadas".

Los Reyes Magos han desfilado, los Reyes Magos han hablado y ahora ellos tienen que recorrer España de casa en casa para dejar regalos. Los demás, a esperar y a ser buenos hoy y todos los días del año. ¡Felices Reyes!