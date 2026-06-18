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Por qué deberías poner una taza de romero en tu dormitorio y para qué sirve
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Por qué deberías poner una taza de romero en tu dormitorio y para qué sirve

Un pequeño truco casero que ha despertado curiosidad en redes sociales.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer colocando hojas de hierbas en una tetera en casa.
Una mujer colocando hojas de romero en una tetera para ambientar la casa.Getty Images

Los remedios caseros han pasado de generación en generación como pequeños trucos para hacer la vida más cómoda, desde colocar cáscaras de cítricos para perfumar la casa hasta usar plantas aromáticas para crear ambientes más agradables. En los últimos meses, uno de los consejos que más curiosidad ha despertado en redes sociales es el de colocar una taza con romero en el dormitorio. Pero, ¿para qué sirve realmente este sencillo gesto?

La explicación está en el propio aroma de esta planta mediterránea. El romero libera de forma natural compuestos aromáticos presentes en sus aceites esenciales, responsables de su característico olor fresco y herbal. Por ello, muchas personas colocan una taza o un recipiente con algunas ramas en el dormitorio con la intención de perfumar el ambiente de manera natural y crear una sensación de bienestar antes de dormir.

El aroma del romero proviene de aceites esenciales, que incluyen compuestos como el alcanfor, el 1,8-cineol y el borneol, los cuales se liberan de las ramas incluso a temperatura ambiente y se dispersan en el aire, según recoge Ludwigshafen. No obstante, los expertos recuerdan que la mayor parte de los estudios sobre los posibles efectos del romero se han realizado con aceites esenciales concentrados y no con simples ramas colocadas en un recipiente.

  Una mata de romero en una imagen de archivoGetty Images

¿Cuáles son sus beneficios?

El romero tiene un aroma suave y especiado que a muchas personas les resulta agradable. Como parte de la rutina nocturna, puede tener un efecto relajante, similar al de un popurrí o un manojo de hierbas. Un estudio clásico con 20 voluntarios encontró una relación entre la exposición al aroma de romero y el rendimiento en tareas cognitivas, pero eso no demuestra que unas ramitas en un recipiente produzcan el mismo efecto ni que funcionen como tratamiento para dormir mejor.

En otras palabras, el beneficio más realista es sensorial. Puede aportar una sensación de frescor y de ambiente cuidado, y la aromaterapia en general sí ha mostrado mejoras en sueño, estrés, ansiedad, depresión y fatiga en adultos y personas mayores en algunas revisiones, aunque eso no permite atribuir automáticamente esos resultados al romero de una taza en la habitación. En la práctica, su principal utilidad es perfumar el dormitorio y crear un ambiente más agradable.

Eso sí, conviene recordar que natural no siempre significa inofensivo. Aunque el romero suele ser bien tolerado, algunas personas con alergias, asma o sensibilidad a los olores pueden experimentar molestias ante determinadas fragancias. Por ello, si se utiliza como ambientador casero, lo recomendable es hacerlo con moderación y retirar las ramas si provocan cualquier tipo de irritación o malestar.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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