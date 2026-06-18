Por qué deberías poner una taza de romero en tu dormitorio y para qué sirve

Los remedios caseros han pasado de generación en generación como pequeños trucos para hacer la vida más cómoda, desde colocar cáscaras de cítricos para perfumar la casa hasta usar plantas aromáticas para crear ambientes más agradables. En los últimos meses, uno de los consejos que más curiosidad ha despertado en redes sociales es el de colocar una taza con romero en el dormitorio. Pero, ¿para qué sirve realmente este sencillo gesto?

La explicación está en el propio aroma de esta planta mediterránea. El romero libera de forma natural compuestos aromáticos presentes en sus aceites esenciales, responsables de su característico olor fresco y herbal. Por ello, muchas personas colocan una taza o un recipiente con algunas ramas en el dormitorio con la intención de perfumar el ambiente de manera natural y crear una sensación de bienestar antes de dormir.

El aroma del romero proviene de aceites esenciales, que incluyen compuestos como el alcanfor, el 1,8-cineol y el borneol, los cuales se liberan de las ramas incluso a temperatura ambiente y se dispersan en el aire, según recoge Ludwigshafen. No obstante, los expertos recuerdan que la mayor parte de los estudios sobre los posibles efectos del romero se han realizado con aceites esenciales concentrados y no con simples ramas colocadas en un recipiente.

Una mata de romero en una imagen de archivo Getty Images

¿Cuáles son sus beneficios?

El romero tiene un aroma suave y especiado que a muchas personas les resulta agradable. Como parte de la rutina nocturna, puede tener un efecto relajante, similar al de un popurrí o un manojo de hierbas. Un estudio clásico con 20 voluntarios encontró una relación entre la exposición al aroma de romero y el rendimiento en tareas cognitivas, pero eso no demuestra que unas ramitas en un recipiente produzcan el mismo efecto ni que funcionen como tratamiento para dormir mejor.

En otras palabras, el beneficio más realista es sensorial. Puede aportar una sensación de frescor y de ambiente cuidado, y la aromaterapia en general sí ha mostrado mejoras en sueño, estrés, ansiedad, depresión y fatiga en adultos y personas mayores en algunas revisiones, aunque eso no permite atribuir automáticamente esos resultados al romero de una taza en la habitación. En la práctica, su principal utilidad es perfumar el dormitorio y crear un ambiente más agradable.

Eso sí, conviene recordar que natural no siempre significa inofensivo. Aunque el romero suele ser bien tolerado, algunas personas con alergias, asma o sensibilidad a los olores pueden experimentar molestias ante determinadas fragancias. Por ello, si se utiliza como ambientador casero, lo recomendable es hacerlo con moderación y retirar las ramas si provocan cualquier tipo de irritación o malestar.