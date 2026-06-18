Suena raro pero es real: un turista de 60 años salta la valla e invade la pista del aeropuerto para coger un vuelo

Los comportamientos imprudentes de algunos turistas siguen dejando escenas difíciles de creer. Altercados en destinos vacacionales, faltas de respeto en público o incumplimientos de normas básicas de seguridad son ya situaciones cada vez más comunes en algunos destinos.

El último episodio ha tenido lugar en Portugal, concretamente Madeira, donde un hombre de 60 años fue detenido tras irrumpir ilegalmente en la pista del aeropuerto con una explicación tan sorprendente como la propia acción.

Lo que parecía una secuencia propia de una comedia acabó convirtiéndose en una intervención de seguridad aeroportuaria. Según informa el medio portugués DIÁRIO de Notícias Madeira, el turista decidió saltar una valla de protección e irrumpir en una zona restringida del aeropuerto para intentar alcanzar el vuelo que estaba a punto de despegar.

Una carrera contrarreloj hacia el avión

El incidente ocurrió durante la mañana, cuando el hombre en cuestión tenía previsto embarcar en un vuelo de Ryanair con destino a Charleroi, en Bélgica, cuya salida estaba programada para las 6:20 horas. En lugar de seguir los procedimientos habituales de acceso al avión, el viajero cruzó la valla de seguridad situada en uno de los extremos del aeropuerto y accedió directamente a la pista de aterrizaje con la intención de acercarse a la aeronave.

Su objetivo, sin embargo, duró poco. Los sistemas de vigilancia y los equipos de seguridad detectaron rápidamente la intrusión y actuaron antes de que pudiera aproximarse al avión.

Una explicación que dejó perplejas a las autoridades

Tras ser interceptado, el hombre tuvo que explicar los motivos de una actuación que podría haber generado consecuencias mucho más graves. Como justificación, el turista aseguró que había optado por esa ruta porque pensaba que era la forma más rápida de llegar al avión.

Sin embargo, la explicación del viajero no evitó su detención ni la intervención de las fuerzas de seguridad, ya que el acceso a la pista está estrictamente restringido por razones evidentes de protección y seguridad operacional.

Pese a lo insólito de la situación, el aeropuerto mantuvo la normalidad en sus operaciones y el vuelo despegó a la hora prevista. Y, aunque la situación generó sorpresa entre las autoridades, no llegó a afectar al funcionamiento habitual de las instalaciones ni a la programación del resto de vuelos.