Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Suena raro pero es real: un turista de 60 años salta la valla e invade la pista del aeropuerto para coger un vuelo
Sociedad
Sociedad

Suena raro pero es real: un turista de 60 años salta la valla e invade la pista del aeropuerto para coger un vuelo

Hasta dónde se puede llegar para no perder un avión.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Un avión, en la pista de despegue.
Un avión, en la pista de despegue.Getty Images

Los comportamientos imprudentes de algunos turistas siguen dejando escenas difíciles de creer. Altercados en destinos vacacionales, faltas de respeto en público o incumplimientos de normas básicas de seguridad son ya situaciones cada vez más comunes en algunos destinos.

El último episodio ha tenido lugar en Portugal, concretamente Madeira, donde un hombre de 60 años fue detenido tras irrumpir ilegalmente en la pista del aeropuerto con una explicación tan sorprendente como la propia acción.

Lo que parecía una secuencia propia de una comedia acabó convirtiéndose en una intervención de seguridad aeroportuaria. Según informa el medio portugués DIÁRIO de Notícias Madeira, el turista decidió saltar una valla de protección e irrumpir en una zona restringida del aeropuerto para intentar alcanzar el vuelo que estaba a punto de despegar.

Una carrera contrarreloj hacia el avión

El incidente ocurrió durante la mañana, cuando el hombre en cuestión tenía previsto embarcar en un vuelo de Ryanair con destino a Charleroi, en Bélgica, cuya salida estaba programada para las 6:20 horas. En lugar de seguir los procedimientos habituales de acceso al avión, el viajero cruzó la valla de seguridad situada en uno de los extremos del aeropuerto y accedió directamente a la pista de aterrizaje con la intención de acercarse a la aeronave.

Su objetivo, sin embargo, duró poco. Los sistemas de vigilancia y los equipos de seguridad detectaron rápidamente la intrusión y actuaron antes de que pudiera aproximarse al avión.

Una explicación que dejó perplejas a las autoridades

Tras ser interceptado, el hombre tuvo que explicar los motivos de una actuación que podría haber generado consecuencias mucho más graves. Como justificación, el turista aseguró que había optado por esa ruta porque pensaba que era la forma más rápida de llegar al avión.

Sin embargo, la explicación del viajero no evitó su detención ni la intervención de las fuerzas de seguridad, ya que el acceso a la pista está estrictamente restringido por razones evidentes de protección y seguridad operacional.

Pese a lo insólito de la situación, el aeropuerto mantuvo la normalidad en sus operaciones y el vuelo despegó a la hora prevista. Y, aunque la situación generó sorpresa entre las autoridades, no llegó a afectar al funcionamiento habitual de las instalaciones ni a la programación del resto de vuelos.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos