Una colombiana que vive en España hace un resumen de su experiencia en la sanidad: para poner en valor

Jessica, una joven colombiana que migró a España hace ya unos años, comenzó a crear contenido en TikTok bajo el nombre de usuario @conjessica_, acumulando ya más de 40.000 seguidores. En él habla sobre su vida en el país: el día a día, su experiencia como inmigrante, curiosidades e información importante para aquellos que quieran emprender la misma aventura que ella.

Ahora ha dado su visión sobre cómo es el sistema sanitario en España y ha roto en elogios: "¿Que cómo es la salud en España? Para mí, es una maravilla. Estos días no me he sentido muy bien".

Fue a su centro de salud, cerca de la zona donde vive. "Llego a la recepción, digo que vengo por urgencias, me dan un papel donde describo lo que siento y me pasan a la enfermera, ya ellas me toman los signos vitales, me preguntan qué tengo y de ahí, pues ellas dirán si es algo que necesite de otro médico o si ellas mismas te dan una solución", ha relatado.

"Una maravilla"

"A mí me pasó que me mandaron para el médico, me dieron la receta y ya, no es como en Colombia, que usted tiene que pedir una cita para que te atiendan si te sientes mal. Si vas a urgencias, te dicen que esto no es una urgencia y que tienes que pedir una cita prioritaria", ha defendido.

En España, tal y como dicen, es todo mucho más fácil, rápido y resolutivo. "Hasta te dan la incapacidad o la baja. España para mí en la salud ha sido maravillosa. "Obviamente, hablo por mí, no sé para las demás personas cómo les ha ido, pero para mí ha sido una maravilla", ha rematado.

En cuanto a reacciones, la usuaria @Sandra842 ha respondido que "no sabemos lo que tenemos, lo pagamos entre todos los que trabajamos y contribuimos al país".