Qué son las "bacterias de pesadilla" y por qué están aumentando las infecciones

Sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta (Georgia, EEUU), el 21 de septiembre de 2023.

Las tasas de infección por las llamadas "bacterias de pesadilla", resistentes a los medicamentos, aumentaron casi un 70% entre 2019 y 2023, según un nuevo informe de científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Esas bacterias, difíciles de tratar debido al llamado gen NDM, fueron las principales responsables del aumento, según han desvelado investigadores de los CDC en un artículo publicado el lunes en Annals of Internal Medicine y difundido esta madrugada por medios como AP. Sólo dos antibióticos son eficaces contra estas infecciones, y los medicamentos son caros y deben administrarse por vía intravenosa, señalaron los investigadores.

Las bacterias con este gen se consideraban exóticas, asociadas a un pequeño número de pacientes que recibían atención médica en el extranjero. Aunque las cifras aún son pequeñas, la tasa de casos en EEUU se ha quintuplicado en los últimos años, según informaron los investigadores.

"El aumento de los NDM en Estados Unidos es un peligro grave y muy preocupante", dijo David Weiss, investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad Emory, en un correo electrónico a la citada agencia norteamericana. Es probable que muchas personas sean portadores no reconocidos de bacterias resistentes a los medicamentos, lo que podría conducir a una propagación comunitaria, dijeron los científicos del CDC.

Esto podría suceder en los consultorios médicos de todo el país, ya que infecciones que durante mucho tiempo se consideraron rutinarias (como las del tracto urinario) podrían volverse más difíciles de tratar, dijo la doctora Maroya Walters, una de las autoras del informe.

De dónde viene la resistencia

La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando gérmenes como bacterias y hongos adquieren la capacidad de combatir los medicamentos diseñados para eliminarlos. El uso indebido de antibióticos fue una de las principales causas de este aumento: las recetas incompletas o innecesarias que no eliminaban los gérmenes los hacían más fuertes.

En los últimos años, los CDC han llamado la atención sobre las "bacterias de pesadilla" resistentes a una amplia gama de antibióticos. Esto incluye los carbapenémicos, una clase de antibióticos considerados como último recurso para el tratamiento de infecciones graves.

Los investigadores extrajeron datos de 29 estados que realizan las pruebas y los informes necesarios sobre bacterias resistentes a los carbapenémicos. Se registraron 4341 casos de infecciones bacterianas resistentes a carbapenémicos en esos estados en 2023, de los cuales 1831 correspondieron a la variedad NDM. Los investigadores no especificaron cuántas personas infectadas fallecieron.

La tasa de infecciones resistentes a los carbapenémicos aumentó de poco menos de 2 por cada 100.000 personas en 2019 a más de 3 por cada 100.000 en 2023, lo que representa un aumento del 69 %. Sin embargo, la tasa de casos de NDM aumentó de aproximadamente 0,25 a aproximadamente 1,35, lo que representa un aumento del 460 %, según los autores.

Un investigador no involucrado en el estudio dijo que el aumento probablemente esté relacionado con la pandemia de COVID-19. "Sabemos que hubo un gran aumento en el uso de antibióticos durante la pandemia, por lo que esto probablemente se refleje en una mayor resistencia a los medicamentos", dijo el Dr. Jason Burnham, investigador de la Universidad de Washington, en un correo electrónico.

Y lo que no se sabe

El recuento de los CDC es sólo una imagen parcial, avisa también la ciencia. Muchos estados no realizan pruebas ni reportan los casos de forma completa. Incluso en los estados que sí lo hacen, los casos tienden a presentarse entre pacientes hospitalizados lo suficientemente enfermos como para requerir pruebas especiales. Muchos hospitales tampoco pueden realizar las pruebas necesarias para detectar ciertas formas de resistencia genética.

Los investigadores de los CDC no tenían datos de algunos de los estados más poblados, incluidos California, Florida, Nueva York y Texas, lo que significa que el número absoluto de infecciones en Estados Unidos "está definitivamente subestimado", dijo Burnham.

Este no es el primer estudio que reporta un aumento. Un informe de los CDC publicado en junio señaló un aumento de casos de NDM en la ciudad de Nueva York entre 2019 y 2024.

Al Jazeera explica, para estar atentos, que las infecciones por enterobacterias resistentes no difieren mucho de las enfermedades bacterianas comunes, lo que dificulta su detección. Los signos de alerta típicos incluyen:

Infecciones del tracto urinario: sensación de ardor, necesidad frecuente de orinar u orina turbia.

Infecciones del torrente sanguíneo: fiebre alta, taquicardia o presión arterial muy baja.

Neumonía (infección pulmonar): tos, dificultad para respirar o dolor en el pecho.

No sólo en EEUU

El medio qatarí señala que no estamos sólo ante un problema de EEUU, sino que también se pueden encontrar estas bacterias en otras partes del mundo, aunque la prevalencia varía según la región.

Europa: Las investigaciones muestran que países del sur de Europa, como Grecia, Italia y Turquía, reportan casos de "bacterias de pesadilla" con mayor frecuencia que los países del norte, donde las medidas de control de infecciones y los programas de optimización del uso de antibióticos tienden a ser más sólidos.

América Latina: Las infecciones resistentes a los carbapenémicos son una preocupación emergente, especialmente en Brasil y Argentina, donde se han registrado varios brotes en 2021 y 2022.

Asia Meridional: Las bacterias productoras de NDM están relativamente extendidas en comparación con otras regiones del mundo, en particular en India y Pakistán. Entre los factores que contribuyen a este problema se incluyen el uso excesivo de antibióticos, la escasa regulación de los antibióticos genéricos y la saturación de los hospitales, lo que facilita la propagación de la infección.

África: Si bien los datos exhaustivos son limitados, los estudios han revelado la presencia de bacterias resistentes tanto en hospitales como en comunidades. La limitada capacidad de diagnóstico a menudo conduce a un subregistro, mientras que factores de riesgo como el uso no regulado de antibióticos y las deficientes infraestructuras sanitarias aumentan la amenaza de propagación de infecciones.