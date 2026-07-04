Alexandra Henríquez, ginecóloga, sobre mejorar la calidad de vida: "El estrés psicológico modifica nuestro terreno biológico"

La prevención continúa siendo una de las herramientas más eficaces para proteger la salud. Bajo esta premisa, la ginecóloga Alexandra Henríquez ha compartido seis recomendaciones que, según explica, pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades a largo plazo, incluido el cáncer.

Desde su cuenta de TikTok @dra.alexandra.henriquez, la doctora Henríquez insiste en que muchas de estas medidas están relacionadas con hábitos cotidianos que influyen en el funcionamiento del sistema inmunitario, la inflamación del organismo y la salud metabólica.

Evitar los factores que dañan las células

El primero de los consejos se centra en reducir la exposición a sustancias capaces de favorecer daños en el ADN celular. "Sabemos que el cáncer empieza porque una célula tiene una mutación a nivel del ADN", explica Henríquez, quien recomienda evitar el consumo de tabaco y alcohol, así como reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados y la exposición a otros agentes tóxicos.

La evidencia científica respalda que el tabaco y el alcohol son dos de los principales factores de riesgo modificables para numerosos tipos de cáncer. En cambio, aunque una alimentación rica en productos ultraprocesados se asocia con un peor estado de salud general, el desarrollo del cáncer responde a múltiples factores y no puede atribuirse a un único alimento.

Cuidar el sistema inmunitario el intestino y la microbiota

El segundo pilar que destaca la ginecóloga es respetar los ritmos circadianos y garantizar un descanso adecuado. Según explica, dormir bien permite al organismo llevar a cabo procesos de reparación y recuperación tanto a nivel físico como mental. Diversos estudios han relacionado la privación crónica de sueño con alteraciones inmunológicas, metabólicas y cardiovasculares, aunque la prevención del cáncer depende de numerosos factores adicionales.

Henríquez sitúa la salud intestinal como el tercer gran elemento para favorecer un buen estado general del organismo. "La inflamación comienza en el intestino", asegura, al tiempo que recomienda cuidar la microbiota mediante una alimentación rica en fibra, alimentos fermentados y compuestos prebióticos.

También recuerda la importancia de mantener una adecuada salud hepática y señala que los ácidos grasos omega-3 desempeñan un papel relevante como moduladores de la inflamación. Además, subraya que enfermedades como la periodontitis pueden alterar el equilibrio del organismo y se han asociado con un mayor riesgo de diversas patologías inflamatorias, por lo que mantener una correcta higiene bucodental también forma parte de la prevención.

El ejercicio, especialmente importante durante la menopausia

El cuarto consejo es evitar el sedentarismo. Para la ginecóloga, "el músculo es vida", por lo que recomienda incorporar ejercicio físico de forma habitual, prestando especial atención al entrenamiento de fuerza en las mujeres durante la menopausia.

La evidencia científica respalda que el ejercicio regular reduce el riesgo de múltiples enfermedades crónicas y mejora la calidad de vida. Además, según afirma la experta, diversos estudios señalan que "el ejercicio de fuerza en mujeres con cáncer de mama mejora la supervivencia y disminuye índices de recidiva".

Alimentación saludable y control del estrés

Otra cosa que Henríquez aconseja es reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos y grasas poco saludables para favorecer una dieta con menor potencial inflamatorio y mayor presencia de alimentos frescos, frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Por último, destaca la importancia del manejo del estrés. "Nuestro estado de ánimo influye. El estrés psicológico modifica nuestro terreno biológico", afirma. Aunque el estrés por sí solo no se considera una causa directa de cáncer, las investigaciones sí muestran que el estrés crónico puede afectar a la calidad de vida, alterar algunos mecanismos inmunitarios y dificultar el mantenimiento de hábitos saludables.