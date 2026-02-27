Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Manuel Viso, médico: "Cuando te tatúas la piel también estás tatuando tu sistema inmunitario"
Salud

Este especialista resalta la importancia de estar bien informado sobre los efectos que puede tener en el organismo y de las precauciones que debemos adoptar.

Tatuaje de color
Una mujer haciéndose un tatuaje con colorGetty

No se trata de alarmar de alarmar a la gente, sino de que esté bien informada sobre el efecto que puede tener en su cuerpo el hacerse un tatuaje. Es lo que resalta el médico y divulgador sanitario Manuel Viso en su cuenta de Instagram (@manuelvisothedoc). "Se trata de entender que el tatuaje no es una simple pintura sobre la piel, no es solo algo estético, no es solo algo superficial", explica, porque "los tatuajes interactúan con el sistema inmunitario y se quedan en tu cuerpo para siempre".

La cuestión principal que plantea este experto es que "cuando te tatúas la piel también estás tatuando tu sistema inmunitario": "Mucha gente piensa que el tatuaje es como pintar la piel, pero no. Es una inyección de tinta dentro de tu piel. Y cuando esa tinta entra, no se queda quieta", resalta.

Este médico recuerda que nuestro cuerpo lo drena todo a través de la linfa, un líquido que viaja por todo el sistema linfático hasta los ganglios, esos puestos de control del sistema inmune. "En estos, se encuentran los macrófagos, células defensivas, cuya misión es escanear la linfa buscando virus, bacterias y células cancerígenas".

Lo que ocurre es que cuando estas células detectan la tinta de los tatuajes, la califican como "algo extraño", añade este especialista, pero son incapaces de cumplir con su cometido: "La reconocen, la capturan e intentan destruirla, pero no pueden. Y entonces empieza un ciclo, un mal ciclo. Los macrófagos intentan eliminar la tinta, no lo logran y se mueren. Vuelven nuevos macrófagos y les pasa lo mismo, se mueren". Y el resultado de este proceso mal elaborado es la inflamación, añade: "No es una inflamación puntual, esta inflamación se vuelve crónica" y se asocia a diversas enfermedades.

"Sí, como lo oyes", resalta el médico en su canal, "algunos estudios recientes ya han observado una asociación de los tatuajes con el melanoma y también con el linfoma, un cáncer de los ganglios linfáticos". Aunque después matiza que todavía queda mucho por investigar: "Ojo, esto es más complejo de lo que creéis y necesitamos más estudios a largo plazo para confirmarlo", matiza.

El experto insiste en que los tatuajes, "especialmente los grandes, son una práctica muy reciente, estamos todavía en el inicio de la investigación". Y recuerda que hasta 2022 no había una regulación unificada sobre tatuajes y tintas. El programa 'Reach', de la UE, fue diseñado para regular la composición de la tinta, en la que habían aparecido ingredientes como metales pesados, "sustancias potencialmente cancerígenas", menciona.

No obstante, él avisa de que hay que tener cuidad, ya que "lo que dicen los estudios es que no todas las tintas son iguales, y la tinta roja parece inducir más muerte de macrófagos", apunta. Otra cosa que también influje, según Manuel viso es el tamaño del tatuaje.  Ya que "en los grandes, la tinta puede pasar potencialmente a órganos importantes como el hígado o los riñones". Finalmente, a pesar de todo, este médico insiste en que lo importante es estar bien informado sobre estas cuestión y tener en cuenta que "aún no hay estudios fiables que nos digan qué pasa realmente cuando la tinta llega a órganos vitales".

 

