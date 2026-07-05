Ciro Cristiano, chef con la segunda mejor pizzería de Europa: "Nos gusta conocer a las familias que están detrás de cada ingrediente"

Lograr el segundo puesto en el ranking de Top 50 pizzerias de Europa podría elevar el ego de muchos cocineros y centrar su discurso en sus propios méritos o en la sofisticada técnica de hacer la masa perfecta. Sin embargo, cuando El HuffPost felicita este logro en una entrevista al chef italiano de 37 años, Ciro Cristiano, reconoce la satisfacción de todo el equipo y asegura que el premio es únicamente una consecuencia del trabajo diario.

"Ganamos cada día cuando nuestros clientes se lo pasan bien", afirma, convencido de que un restaurante no tiene sentido si está lleno de títulos y premios pero vacío de personas que disfrutan de la experiencia de estar ahí. Y es que `para Cristiano, la clave del éxito de Baldoria va mucho más allá de la pizza.

Aunque defiende la calidad de su masa y de unos ingredientes seleccionados directamente en Italia y España, considera que eso ya no basta para destacar en un mercado cada vez más competitivo. "La gente nos conoce por la buena pizza que hacemos, pero vuelve porque se lo pasa bien", resume.

Una de las pizzas del restaurante Baldoria. Baldoria Group

La pasión por su oficio

"Cuando pones tanta pasión por hacer una cosa y, de repente, escuchas el nombre de tu restaurante entre los mejores de Europa, es muy emocionante", reconoce. No obstante, asegura que su forma de entender el sector gastronómico va mucho más allá de los rankings: "De nada sirve ser la segunda o la primera mejor pizzería de Europa si luego tienes el restaurante vacío o la gente no disfruta."

Ciro explica que el reconocimiento pertenece a todo el equipo y no únicamente a él. "Esto es un nosotros. Uno de nuestros valores es la pasión y está presente en todas las decisiones que tomamos", afirma. De hecho, recuerda que los miembros más jóvenes del restaurante estaban decepcionados por no haber conseguido el primer puesto, mientras que él, con más experiencia, prefiere valorar el camino recorrido. "Sé que para ganar un premio así hace falta tiempo".

Un viaje a la isla italiana de Procida

Para el fundador de Baldoria, la calidad gastronómica es imprescindible, pero ya no basta para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. "La gente nos conoce porque hacemos buenas pizzas, pero vuelve porque se lo pasa bien", resume.

Ciro considera que prácticamente todos los establecimientos incluidos en el ranking europeo elaboran excelentes pizzas. La diferencia, asegura, reside en ofrecer una experiencia completa. "En Baldoria queremos que cada cliente que entra pase el mejor momento del día."

Restaurante Baldoria Baldoria Group

Ese concepto ––que él mismo describe como una experiencia 360–– incluye una atención cercana, música en directo todas las noches, una decoración inspirada en la isla italiana de Procida y una cocina elaborada con ingredientes cuidadosamente seleccionados.

"Compramos productos directamente en Italia y también en España. Nos gusta conocer a las familias que están detrás de cada ingrediente porque no solo importa la calidad, sino saber de dónde viene lo que servimos." Entre esos productos destaca la colaboración con Joselito para algunas de sus pizzas, una apuesta que refleja, según explica, el deseo de combinar la tradición italiana con algunos de los mejores productos españoles.

Madrid, la ciudad perfecta para cumplir un sueño

Aunque nació en Nápoles y pasó doce años viviendo en París antes de instalarse en España, Cristiano asegura que Madrid era el lugar donde quería abrir el restaurante con el que siempre había soñado.

"Lo especial de Madrid son los madrileños", explica. Aunque matiza que cuando habla de madrileños se refiere a todas las personas que viven en la ciudad, independientemente de dónde hayan nacido. "Hay una energía increíble que forma parte también de Baldoria. Sin esa energía nuestro restaurante sería simplemente otro restaurante."

Precisamente por ese vínculo con la ciudad, uno de sus grandes objetivos ahora es conseguir que Madrid albergue la mejor pizzería de Europa. "Con los ambiciosos que somos, nos encantaría llegar antes o después al primer puesto. Sería muy chulo traer ese título a Madrid."

Una de las pizzas del restaurante Baldoria Baldoria Group

"La cocina es emoción"

A lo largo de la conversación, Cristiano insiste en una idea que repite en varias ocasiones: la restauración no consiste únicamente en alimentar. "Si alguien sale a cenar no es solo porque tenga hambre. Sale porque quiere vivir un momento especial." Por eso asegura que definiría la cocina con la palabra 'emoción'.

Recuerda que algunos de los platos más importantes de su vida no son necesariamente los más sofisticados, sino aquellos que le conectan con su infancia. Entre ellos destaca la parmigiana de berenjena que preparaba su madre y que ha reinterpretado en Baldoria en forma de croqueta italiana. "Cuando cocino ese plato siento que vuelvo a estar con mi madre, eso es la cocina y eso es lo que buscamos provocar también en nuestros clientes", señala.

Según explica, incluso un plato técnicamente perfecto pierde valor si el ambiente o el servicio no acompañan. "Si como muy bien pero el servicio es malo, probablemente no vuelva. En cambio, si el plato está bien y alguien me recibe con una sonrisa auténtica, seguramente repetiré."

El restaurante Baldoria Baldoria Group

Tecnología y cocina

Preguntado por el auge de restaurantes donde las pizzas son elaboradas por robots o por el crecimiento de los platos preparados, Cristiano evita posicionamientos radicales. "Cada momento tiene su sitio", afirma. Considera que este tipo de formatos pueden resultar útiles cuando una persona dispone de poco tiempo o simplemente busca alimentarse de forma rápida.

Sin embargo, cree que nunca podrán sustituir el valor emocional de la restauración tradicional. "Con toda la inteligencia artificial que estamos viviendo, una sonrisa verdadera tendrá todavía más valor. Cuando pasas el día hablando con máquinas, entrar en un restaurante y que alguien te reciba de forma auténtica será algo cada vez más especial", concluye.