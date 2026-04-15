Cómo diferenciar la alergia, el resfriado y la gripe: estos son los síntomas que debes conocer

Los síntomas de la alergia pueden llegar a ser muy molestos

Si eres alérgico al polen seguro que ya estás preocupado por la llegada de la primavera. En esta época empiezan los estornudos constantes y el picor de ojos. Además, este año ha sido especialmente lluvioso y eso juega en tu contra.

El interés por conocer los síntomas de la alergia ha aumentado en las últimas semanas. Desde mitad de marzo son muchos los que consultan esta información en internet, tal y como demuestran los datos de Google Trends, la herramienta de Google para conocer las búsquedas que hacen los usuarios en un período de tiempo concreto.

En ocasiones resulta complicado diferenciar los síntomas de la alergia de un resfriado o incluso de una gripe, sobre todo si la molestia es intensa y no se alivia fácilmente.

Conviene que conozcas cómo te afecta cada una en concreto, para que así puedas tratar los síntomas de la manera más adecuada.

Así han aumentado las búsquedas de los síntomas de la alergia

Una de las maneras más fiables de saber cuánto interés despierta un tema es acudir a Google Trends. Esta herramienta te permite saber qué buscan los usuarios en Google.

En el caso de la alergia, desde el 25 de marzo ha habido un aumento de las búsquedas. Esto demuestra que muchos usuarios están preocupados por la afección primaveral más típica:

El término utilizado es "síntomas alergia" y el período de tiempo el último mes google trends

El gráfico hace referencia a las búsquedas del término "síntomas alergia". Como puedes ver, el 25 de marzo hubo un pico importante que se replicó el 31 del mismo mes. En abril han bajado algo las búsquedas, pero se mantienen altas.

Atendiendo a las búsquedas de los últimos 7 días, la gráfica muestra lo siguiente:

El término utilizado es "síntomas alergia" y el período de tiempo la última semana google trends

Desde el 8 hasta el 15 de abril hay picos de búsqueda al menos una vez al día, y en ciertos momentos los hay cada varias horas, según los datos de Google Trends.

Esto no sólo es un indicador de interés, sino de que muchas personas están sintiendo ya los síntomas de la alergia.

Diferencias entre los síntomas de la alergia, el resfriado y la gripe

Aunque son afecciones totalmente distintas, la alergia, el resfriado y la gripe pueden tener algunas semejanzas durante las primeras horas. Por suerte existen ciertas claves que te ayudarán a diferenciarlas:

Síntomas de la alergia: no presenta fiebre ni dolores musculares, lo más característico son los estornudos y el picor de ojos, que puede ser muy intenso. Su duración es de varias semanas.

no presenta fiebre ni dolores musculares, lo más característico son los estornudos y el picor de ojos, que puede ser muy intenso. Su duración es de varias semanas. Síntomas del resfriado: no suele presentar fiebre, aunque puede dar algún dolor muscular leve, lo más característico son los estornudos y la tos con flema. Su duración es de una semana a diez días.

no suele presentar fiebre, aunque puede dar algún dolor muscular leve, lo más característico son los estornudos y la tos con flema. Su duración es de una semana a diez días. Síntomas de la gripe: presenta fiebre que puede llegar a ser alta (40ºC), tiene dolores musculares intensos y se caracteriza por un cansancio muy acusado. Su duración es de una a dos semanas.

Hay un par de claves que te pueden ayudar mucho: si tienes fiebre, descarta la alergia y posiblemente el resfriado; y si te pican los ojos con intensidad, lo normal es que sea alergia. Lo más habitual es confundir la alergia con el resfriado, pues la gripe se desarrolla con un malestar muy intenso.

En caso de que tengas dudas o no encuentres alivio a los síntomas, lo mejor es que acudas al médico.