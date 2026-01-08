Carlos Ríos, experto en nutrición, sobre la nueva pirámide alimenticia de EEUU: "No hay que demonizar a los alimentos de origen animal, pero..."

"La Casa Blanca se une al realfooding". Con estas palabras el nutricionista Carlos Ríos, defensor de esta corriente en favor de comer 'comida real' y no ulraprocesada, ha celebrado en su cuenta de Instagram la nueva pirámide alimenticia de Estados Unidos, país donde la obesidad es un problema de primer orden.

Esta nueva pirámide, que ahora se representa de manera invertida, tiene como principales novedades que da más peso a proteína y lácteos y hace hincapié en la reducción del consumo de ultraprocesados.

Según la Administración de Donald Trump, las nuevas pautas alimentarias suponen "un cambio radical para priorizar las proteínas, las grasas saludables, las frutas y las verduras, a la vez que se evitan los alimentos procesados y los carbohidratos refinados".

"Este enfoque reducirá en última instancia el coste de las enfermedades crónicas y de la atención médica para los estadounidenses", han subrayado.

Lo considera un gran paso, pero con matices

A través de Stories, Carlos Ríos, autor de los libros Come comida real y Pierde grasa con comida real, ha señalado que le parece "un gran paso que el gobierno de EEUU recomiende comida real", dado que en ese país "según los estudios más del 60% de la alimentación es a base de ultraprocesados".

Sin embargo, advierte sobre algunos puntos sobre los que discrepa: "No estoy de acuerdo que carne roja, leche o mantequilla esté al mismo nivel que los vegetales. No hay que demonizar a los alimentos de origen animal pero no deben ser superiores ni iguales que los vegetales".

Qué pautas nutricionales podemos seguir en nuestro día a día

Así, Ríos plantea a sus seguidores una proporción de alimentos para nuestra alimentación diaria que "es más saludable de forma general":

🥑 90% realfooding , 10% ultraprocesados.

, 10% ultraprocesados. 🥬 50% vegetal: frutas, verduras, hortalizas, frutos secos y legumbres.

🍳 30% proteína real: huevos ecológicos, pescado fresco, lácteos fermentados, pollo de corral, etc.

🍞 20% carbohidratos reales: pan integral, arroz, patatas, boniato, pasta, maíz, etc.

En España, las recomendaciones alimentarias vigentes desde 2022 aconsejan tomar cinco raciones diarias de fruta y hortalizas, de cero a tres de lácteos y entre tres y seis de cereales.

Además, se recomienda consumir de cero a tres raciones semanales de carne, tres o más de pescado, de cero a cuatro huevos y tres o más de frutos secos. Y la más llamativa y que en muchos casos cuesta cumplir: se aconseja el consumo de cuatro a siete raciones de legumbres a la semana.