El superalimento de Canarias que se confunde con la harina y en el resto de España no se conoce

Si tienes algún amigo canario o has viajado a este estupendo archipiélago español seguro que has oído hablar de él alguna vez. Pero, ¿te has planteado incorporarlo a tu alimentación? Seguro que no. El gofio es un típico alimento canario que tiene las cualidades de los que llamamos "superalimentos". Mucha gente se cree que se trata de un plato canario, pero nada que ver. El gofio muchas veces se confunde con la harina y se elabora con cereales tostados. En la actualidad, Los que más se usan para hacerlo son el trigo, el centeno y el maíz.

Una de las claves de este producto es que se elabora utilizando el grano entero, con lo que conserva todos los nutrientes y toda la fibra de la cáscara del cereal. Es rico, por tanto en fibra como en proteínas de origen vegetal, minerales (como el hierro, el calcio, el potasio, el sodio y el zinc) y vitaminas B, C, A y D, por lo que aconsejan incorporarlo a la dieta habitual muchos nutricionistas.

De hecho, un estudio liderado por el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) comparó la capacidad de hacer ejercicio y el menor riesgo de tener enfermedades coronarias en pacientes mayores que habían consumido gofio durante al menos 40 años frente a los que no lo han hecho. Los resultados fueron publicado, en 2020, en la revista especializada International Journal of Cardiology y revelan que los mayores que consumían gofio tenían mejor capacidad funcional, menor proporción de resultado de prueba de esfuerzo positiva y enfermedad arterial coronaria

Esta investigación prospectiva, realizada en colaboración con investigadores de la Universidad de La Laguna, tenía el objetivo de estudiar por primera vez si el consumo de gofio tiene influencia en la capacidad de ejercicio y en el riesgo de presentar una enfermedad arterial coronaria en personas con edad comprendida entre los 70 y los 80 años.

Para ello se estudiaron entre los años 2007 y 2014 a 1.358 pacientes mayores con síntomas de dolor de pecho a los que se les solicitó prueba de esfuerzo para evaluación diagnóstica.Y el resultado principal señaló precisamente que los sujetos mayores que consumían gofio tenían mejor un aumento de la capacidad de realizar ejercicio y un riesgo reducido de enfermedad arterial coronaria.

Y es que el gofio forma parte de la alimentación de los canarios desde hace siglos. Los primeros habitantes de estas islas, como los guanches, de Tenerife, o los majos o majoreros, de Lanzarote y Fuerteventura, ya comían gofio, aunque, por lo general, usaban cebada para realizarlo. En la actualidad, se usa, en las casas y en los mejores restaurantes de estas islas, tanto para hacer pan o bollería, como, por ejemplo, para incorporarlo en un cacao con leche en el desayuno o para darle un toque distinto a diversos platos, como los potajes.