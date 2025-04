Soy técnica nutricionista y ésta es la verdad sobre devorar sin límites un alimento considerado sano

La técnica en Nutrición y Dietética Ana Luzón llama la atención sobre que cada semana haya un nuevo alimento de moda. "Avena, aguacate, dátiles, hummus, frutos secos, crema de cacahuete, aceite de coco… todos han pasado por el filtro de lo “saludable”. Y de repente, comerlos en exceso parece no solo normal, sino casi recomendable", relata la experta. Pero entonces, cabe preguntarse, añade: ¿En qué momento empezamos a pensar que, por ser sano, podemos comerlo sin medida?

Ana Luzón explica, a continuación, que "la idea de que un alimento 'sano' es automáticamente 'libre de consecuencias' es un error común… y peligroso". Y la siguiente pregunta es: ¿Qué significa realmente que un alimento es saludable?

"Un alimento saludable no lo es por sí solo, sino por el contexto en el que se incluye", responde la nutricionista", explica. "Es decir, hay que tener en cuenta, según esta experta, "la cantidad que se consume, la frecuencia, la combinación con otros alimentos y, sobre todo, el propósito con el que lo comemos".

Y pone el ejemplo de que una crema de frutos secos 100% natural puede ser muy nutritiva, pero no es lo mismo una cucharadita al desayuno que acabar el bote cada vez que tenemos ansiedad o aburrimiento.

"El problema no es el alimento. Es la desconexión", insiste esta experta. "Devorar sin límites, incluso alimentos sanos, puede ser una señal de desconexión con el hambre real, de comer por impulso, ansiedad o automatismo. No tiene que ver con si el alimento es sano o no, sino con cómo y por qué lo estamos comiendo".

Otra cuestión sobre la que alerta esta experta es que "muchas veces se camufla bajo justificaciones como que es natural, que te lo ha recomendado tu nutricionista, que es mejor que el chocolate...". "Pero, ¿mejor para quién?, ¿en qué momento?, ¿con qué objetivo?", se pregunta Luzón.

La respuesta se resume en que, en general, "comer sano también es saber parar", dice la técnica en dietética. "No hay alimentos buenos o malos en sí, pero tampoco hay alimentos “mágicos” que no tengan límite. Incluso los más nutritivos tienen un lugar y una cantidad que se adapta a tu contexto, tu cuerpo y tu momento", añade.

Así que, en conclusión, dice Ana Luzón, "comer sano es también escuchar tus señales": "Saber cuándo necesitas parar. Y no usar la etiqueta de “saludable” para justificar un patrón que, en el fondo, no lo es. Porque comer sin conexión, aunque sea aguacate o avena, sigue siendo comer sin conexión".