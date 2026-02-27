Loles León cuenta que con 72 años se quedó con 2.000 euros en la cuenta: todo por una razón 

La actriz Loles León ha contado este miércoles en el programa de La Revuelta de TVE cómo ha sido su evolución respecto al patrimonio total al tener que responder a las clásicas preguntas que hace David Broncano sobre el dinero que tiene el invitado y el sexo en el último mes.

"En seis décadas de carrera el dinero que habrá entrado, ¿eh?", le ha introducido el presentador del espacio de RTVE. León, una de las actrices con más trayectoria en el mundo de la interpretación nacional, ha sido sincera: "Estaba muy bien. Ha entrado, pero no se ha quedado".

Preguntada por el motivo por el que no se ha quedado, ha explicado que todo se debe al paso de Cristóbal Montoro en el Gobierno de Mariano Rajoy: "Qué va. No se ha quedado por circunstancias de la vida. Pues un señor que se llama de apellido Montoro...".

"Había un dinero, era lo que ocurrió con las sociedades limitadas. Todos los artistas, abogados, médicos lo tenían. Estaba la sociedad limitada hecha y era transparente, pero, de repente, de un día para el otro, cambian el criterio, no lo ponen transparente y te piden todo lo que habías desgravado de unos añitos para atrás con intereses y multas. Tenía yo un apartamento en Ibiza y todo", ha descrito.

La explicación de León

León ha afirmado que en 2022 y a sus 72 años se quedó con 2.000 euros en la cuenta: "Eso sí, lo pagué todo porque me habían embargado la cuenta y todo lo que entraba se lo quedaban".

"Podía haberse puesto serio en otro camino, en el que él emprendía por otro lado, que ya sabemos cuál, ¿no?", ha proseguido, dejando caer los casos de corrupción que se produjeron durante el Gobierno de Rajoy.

"Toda mi vida ha sido así"

Finalmente, ha acabado subrayando que con todo lo que le pasó le tocó reinventarse: "Toda mi vida ha sido así. Entonces tenía cuatro y a veces cinco trabajos. Con 72 me iba de punta a punta de España con furgoneta, coches, trenes, aviones haciendo proyectos".

"Hacía Padre, no hay más que uno, La que se avecina, Una noche con ella y Tu cara me suena. Todo de golpe y venga, de aquí para allá", ha rematado.