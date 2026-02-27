Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Reseteo en las relaciones PP-Vox
Política

Reseteo en las relaciones PP-Vox

Génova ha decidido tomar los mandos de las negociaciones para poder formar nuevos gobiernos autonómicos y ya se reconoce a Abascal como su "socio natural".

Feijóo y Abascal, en el Congreso
Nueva fase en las relaciones entre el Partido Popular y Vox. Para evitar las repeticiones electorales, principalmente en Extremadura, Génova ha decidido tomar los mandos de las negociaciones para poder formar nuevos gobiernos autonómicos. El giro estratégico es claro y se reconoce en privado. Ahora sí, Alberto Núñez Feijóo quiere estar y quiere decidir.

El pasado domingo, el presidente del PP habló directamente con Santiago Abascal. Hacía mucho tiempo que ambos líderes no mantenían una conversación fluida y de calado como la del pasado fin de semana. En paralelo, Miguel Tellado, su hombre de confianza, ya está entrando al detalle de las negociaciones en los distintos territorios. Aunque con ciertas dificultades: la reunión convocada para este jueves y en la que el secretario general del PP iba a entrar de forma telemática fue cancelada. ¿El motivo? Vox se enfadó porque se había "filtrado" a los medios que iba a celebrarse.

La prioridad es salvar Extremadura para que no haya repetición electoral allí. Aunque en principio ven muy difícil superar la primera votación de investidura, prevista para la semana que viene, creen que pueden llegar a un pacto en los dos de meses de margen que hay hasta la disolución automática del parlamento extremeño. 

En Vox son mucho más escépticos. No ha gustado nada el documento marco que Génova les envió para negociar, lo que obligó después al PP matizar. Los populares dijeron que ese documento era para sus barones, no para Vox.

Y los barones del PP asumen el giro, algunos con más ganas que otros. Y dividiendo muy bien las parcelas. Por ejemplo, Guardiola hablará de los temas extremeños y dejará a los enviados de Génova que traten las cuestiones nacionales. Azcón, en Aragón, no cree que llegue a ser necesaria esa mediación. Tampoco si se llega a la misma situación en Andalucía.

Para Génova, la decisión de estar es irreversible e importante: Vox es nuestro socio natural, dicen, y están obligados a entenderse. 

Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

