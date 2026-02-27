Reseteo en las relaciones PP-Vox

Nueva fase en las relaciones entre el Partido Popular y Vox. Para evitar las repeticiones electorales, principalmente en Extremadura, Génova ha decidido tomar los mandos de las negociaciones para poder formar nuevos gobiernos autonómicos. El giro estratégico es claro y se reconoce en privado. Ahora sí, Alberto Núñez Feijóo quiere estar y quiere decidir.

El pasado domingo, el presidente del PP habló directamente con Santiago Abascal. Hacía mucho tiempo que ambos líderes no mantenían una conversación fluida y de calado como la del pasado fin de semana. En paralelo, Miguel Tellado, su hombre de confianza, ya está entrando al detalle de las negociaciones en los distintos territorios. Aunque con ciertas dificultades: la reunión convocada para este jueves y en la que el secretario general del PP iba a entrar de forma telemática fue cancelada. ¿El motivo? Vox se enfadó porque se había "filtrado" a los medios que iba a celebrarse.

La prioridad es salvar Extremadura para que no haya repetición electoral allí. Aunque en principio ven muy difícil superar la primera votación de investidura, prevista para la semana que viene, creen que pueden llegar a un pacto en los dos de meses de margen que hay hasta la disolución automática del parlamento extremeño.

En Vox son mucho más escépticos. No ha gustado nada el documento marco que Génova les envió para negociar, lo que obligó después al PP matizar. Los populares dijeron que ese documento era para sus barones, no para Vox.

Y los barones del PP asumen el giro, algunos con más ganas que otros. Y dividiendo muy bien las parcelas. Por ejemplo, Guardiola hablará de los temas extremeños y dejará a los enviados de Génova que traten las cuestiones nacionales. Azcón, en Aragón, no cree que llegue a ser necesaria esa mediación. Tampoco si se llega a la misma situación en Andalucía.

Para Génova, la decisión de estar es irreversible e importante: Vox es nuestro socio natural, dicen, y están obligados a entenderse.