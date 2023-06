Un farmacéutico demuestra que la piña se come la superficie de la lengua y mejillas

Cuidado con lo que comes. Es un consejo que, desde siempre, han dado los nutricionistas, endocrinos y, en general, cualquier sanitario. Una dieta equilibrada, variada, es fundamental para el correcto funcionamiento de cuerpo y mente. Pero también hay que fijarse en otras pequeñas cuestiones.

Farmacéutico Fernández es uno de los más conocidos en redes sociales en la doble tarea de entretener y a la vez informar tumbando algunos de los bulos más habituales. Solo en su cuenta de Twitter cuenta con casi 3 millones de seguidores.

Esta vez, el sanitario se adentra en un mundo para muchos casi sagrado, el de la piña. Y pregunta: "¿Sabes que tú te comes a la piña pero la piña también te come a ti?".

El motivo que explica es que la piña contiene "bromedina", "una enzima que descompone a la proteína y cuando la metes en la boca literalmente se dedica a comer la superficie de la lengua, los labios y las mejillas".

Ahí no acaba la cosa y el conocido influencer aclara que por esos motivos "si la mantienes mucho tiempo sin tragar puede llegar incluso a picar".

Pero tranquilidad, que la cosa no es grave, porque "por suerte, los ácidos del estómago inactivan esta enzima". "Si no, por dentro, literalmente te comería, te dejaría sólo en los huesos".

Y remata, muy a su modo: "No, no está demostrado que por mucha que comas vuelva más dulce ese líquido en el que seguro que ahora has pensado":