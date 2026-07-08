Unai Dueñas, nutricionista, sobre el ejercicio más recomendado para las mujeres a partir de los 40 años: "Es el rey para tener más energía"

Muchos hablan de la barrera de los 40 años, especialmente en mujeres, sin embargo, no hay ninguna barrera que saltar o que cruzar, simplemente el cuerpo comienza a experimentar cambios que requieren mantenerse activo, igual que pasa en otras etapas de la vida.

Entre ellos está la pérdida progresiva de masa muscular, el descenso del metabolismo y, más adelante, la disminución de la masa ósea tras la menopausia. Son cambios normales, que experimenta cada mujer y que es parte de la vida y hay que aprender a convivir con ellos y saber mantener una buena salud. Para ello, el ejercicio físico es una herramienta clave para preservar la calidad de vida.

Por ello, el nutricionista especializado en tiroides Unai Dueñas ha compartido su valoración sobre algunos de los ejercicios más habituales entre las mujeres mayores de 40 años, dejando claro cuál considera que debería ocupar un lugar prioritario.

Mujer realizando ejercicio en casa. Getty Images

Los mejores ejercicios

Para Dueñas, el entrenamiento de fuerza merece la máxima puntuación. "El rey", resume. En su opinión, es el ejercicio más eficaz para conservar la masa muscular, mejorar la composición corporal, aumentar la energía y facilitar la pérdida de peso.

El especialista considera que este tipo de entrenamiento debería formar parte de la rutina habitual, especialmente a partir de los 40 años, cuando el organismo comienza a perder músculo si se mantiene un estilo de vida sedentario. Mantener una buena masa muscular no solo influye en el aspecto físico. También ayuda a sostener las articulaciones, mejora la movilidad y reduce la aparición de molestias derivadas de la pérdida de fuerza.

Otras buenas alternativas

Junto al entrenamiento de fuerza, Dueñas sitúa el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) entre las mejores opciones. Según explica, combina trabajo cardiovascular y ejercicios de fuerza en sesiones cortas, de entre cinco y diez minutos, realizadas un par de veces por semana.

Dos mujeres mayores de sesenta y tantos años haciendo ejercicio caminando juntas por un sendero pavimentado. Daniel H. Bailey

Otra de las actividades mejor valoradas por el nutricionista es caminar. Le otorga una puntuación de nueve sobre diez y recomienda convertirlo en un hábito cotidiano. A su juicio, caminar favorece la pérdida de peso, mejora la condición física y contribuye a recuperar los niveles de energía sin exigir un esfuerzo excesivo.

La natación obtiene una valoración positiva, con cinco puntos sobre diez. Dueñas la considera una excelente alternativa cardiovascular, aunque aconseja combinarla con ejercicios de fuerza para conseguir un trabajo más completo.

Respecto al CrossFit, le concede un seis sobre diez. Reconoce que puede ser un entrenamiento muy completo, pero advierte de que quienes padecen hipotiroidismo quizá deberían comenzar con actividades menos exigentes antes de incorporarlo a su rutina.

Los más sobrevalorados

En el extremo opuesto de su clasificación sitúa el pilates y el yoga. Aunque reconoce que pueden aportar beneficios como una mayor flexibilidad, movilidad o bienestar, considera que no deberían constituir la base del entrenamiento de una mujer a partir de los 40 años.

Una mujer en una máquina de pilates. Getty Images

Sobre el pilates afirma que "te mueves poquísimo, no es fuerza y tampoco haces cardio". En cuanto al yoga, señala que mejora la flexibilidad y aporta un ligero trabajo cardiovascular, pero insiste en que tampoco sustituye al entrenamiento de fuerza.

Tampoco muestra especial entusiasmo por correr. Le concede tres puntos sobre diez al considerar que supone un elevado desgaste físico y sostiene que muchas personas creen erróneamente que es la mejor forma de adelgazar. Además, apunta que puede generar un nivel importante de estrés en el organismo y que no sería la opción más recomendable para personas con problemas de tiroides.