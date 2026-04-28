Kavin Mistry, neurorradiólogo con más de 300.000 escáneres cerebrales analizados: "Una imagen me dice todo tu pasado de un solo vistazo"

La mayoría de la gente cree que una resonancia magnética cerebral es sólo una instantánea de lo que está mal en un momento determinado. Pero, Kavin Mistry, que lleva 20 años analizando estas imágenes neuronales nos advierte del error: "En una resonancia magnética cerebral no sólo se muestra el presente, revela tu pasado y, con las herramientas adecuadas, predice tu futuro", afirma este médico, quien ha realizado más de 300.000 estudios de neuroimagen antes de llegar a este descubrimiento, según cuenta en una entrevista publicada en YouTube. del pódcast The Neuro Experience.

Este neurorradiólogo, especialista en neuroimagen, analiza cómo exactamente la IA está transformando lo que podemos detectar en el cerebro y por qué la ventana para intervenir es décadas antes de lo que nadie te dice. "Cuando hago un primer escáner de una persona puedo contarle el pasado y, con un segundo, es cuando puedo decirles su futuro. "Por ejemplo, cuando miro la imagen de una persona y veo en ella que tiene entre 50 y 60 años, pero luego compruebo que resulta que en realidad tiene 78 años, entonces es cuando descubro que ese paciente está haciendo lo correcto con su salud", señala este experto.

Mistry lleva más de 25 años de experiencia en el descubrimiento de las complejidades del cuerpo y la mente humanos. Inspirado en su infancia con la tribu hadza en África, combina la sabiduría ancestral con la ciencia moderna para redefinir la salud y la longevidad. Imparte numerosas conferencias por el mundo sobre sus descubrimientos y ha escrito varios libros sobre su especialidad. Su objetivo, según asegura, es "empoderar" a las personas para revertir su edad biológica y disfrutar de una vida plena a través de el mejor conocimiento de cómo funciona su cuerpo y su cerebro.

Además, sobre la razón por la cual la enfermedad de Alzheimer comienza, en realidad, en el organismo entre 20 y 30 años antes de que se produzca su diagnóstivo, Mistry explica que "hay diferentes tipo de Alzheimer y que la degeneración previa se detecta porque se puede ver en los escáneres cerebrales la presencia de la proteína beta-amiloide, que se acumula formando placas fuera de las neuronas, que se ven claramente en las imágenes". Estas proteínas son las responsables, junto a la proteína tau (que actúa forma ovillos neurofibrilares en su interior del cerebro) de los procesos que provocan la muerte neuronal y el deterioro cognitivo.

Como ejemplo de la relevancia que tienen estos estudios de imagen, Mistry menciona el de caso de una paciente: "Una resonancia magnética volumétrica detectó una pérdida de volumen del hipocampo del 2,2 % en una mujer de unos 50 años que el ojo humano no pudo detectar en dos escáneres normales consecutivos".

Este experto insiste en que debemos ser conscientes de que lo relevantes que son tanto "estas exploraciones volumétricas, como la salud cardiovascular que tenemos y las decisiones diarias que tomamos, que llevan bien a proteger o degradar silenciosamente nuestro órgano más importante, el cerebro".