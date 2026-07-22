Pide una hamburguesa de 18 euros a domicilio, le llega cruda y se lía: el restaurante responde

El creador de contenido y concursante de programas de televisión @Cerecesar ha publicado un vídeo que tenía como objetivo probar hamburguesas con oferta de 2x1, pero se llevó una sorpresa al ver que le llegó cruda.

Era el primer capítulo y el desastre ya había comenzado. La hamburguesa, que viene con patatas, le costó 18 euros y también incluía dos salsas diferentes para elegir, pero tenía la carne cruda: "Que nos la han puesto cruda, el queso sin deshacer y el pulled pork seco".

Su cara era un poema y su compañero reclamó enseguida que tenían que llamar a Uber, la empresa donde hizo el pedido, para que hablara con el restaurante. A su amigo le daba miedo que su hamburguesa estuviera igual... Y así fue.

"Está igual, ¿qué es esto? Está sin hacer, está completamente fría. Un peligro alimenticio"; destacan. Reclamaron en la aplicación y el mensaje, que era automático, les dejó alucinados: "No podemos reembolsarte el precio de este pedido, pero entendemos lo frustrante que resulta que tu pedido no cumpla las expectativas".

En resumen, que lo sienten mucho y una palmadita en la espalda. Tras calentarla y conseguir cocinarla un poco más, acabaron probándola: "Está buena la salsa, pero lo de que haya que montar una hamburguesa como si fuera un mueble del Ikea...".

"El pan sin gluten está bastante bien. Si viniera hecha desde el principio, sería un puntazo", ironizaba su compañero.

El restaurante NOSTRA vio el vídeo porque se hizo viral y, al hacerse eco de él, quiso compensar al tiktoker. Se puso en contacto con él y quiso demostrarle que se trataba de un error puntual.

"Tras mucho pelear con Uber nos han dicho que por políticas internas suyas no pueden hacerte el reembolso, cosa que nosotros tampoco entendemos, pero no nos han dado opción. Pero sí que queremos invitarte a cualquiera e nuestros restaurantes cuando tú quieras. De nuevo, sentimos mucho los inconvenientes causados con tu pedido y esperamos poder verte en alguno de nuestros locales pronto para disfrutar de la verdadera experiencia", le comunicaron.

"Llegó el momento de la verdad, vamos a ver qué tal está hecha por dentro", afirma. Tras partirla por la mitad comenzó expresando que el medallón de abajo "quizá está un poco pasado, pero se agradece que se pueda comer".

"La imagen es buena. Quizá no me la pediría sin un 2x1, pero es una hamburguesa que si no te importa gastarte el dinero que cuesta, vale mucho la pena", ha destacado. Ha agradecido el trato de los camareros y ha lamentado que Uber no haya podido o querido arreglar una situación que estaba lo suficientemente demostrada.