Los médicos coinciden tras las declaraciones de Trump: "Los refrescos light no matan las células cancerosas" y un estudio con 100.000 personas lo confirma 

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump han reabierto el debate sobre los refrescos dietéticos y su impacto en la salud. Y es que, según relató el mediático médico Mehmet Oz en un pódcast, Trump ha defendido que este tipo de bebidas podrían incluso ayudar a combatir el cáncer.

La idea, sin embargo, ha sido rápidamente desmentida por la comunidad médica. Varios especialistas han salido al paso para aclarar que no existe ninguna evidencia científica que respalde esa afirmación. Como recordó el médico Owais Durrani , "un recordatorio amistoso de un médico: los refrescos dietéticos o los refrescos no matan las células cancerosas”.

El origen de la polémica está en un comentario atribuido a Trump, quien habría justificado su consumo de refrescos asegurando que, si estas bebidas pueden dañar el césped, también podrían afectar a las células cancerosas en el cuerpo. Una comparación que los expertos consideran errónea y simplista.

El pediatra Zachary Rubin ha criticado ese razonamiento señalando que "si la Fanta es capaz de matar el césped, entonces podría matar las células cancerosas, lo que significa que no debe ser mala para la salud. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica, eso significaría que la lejía es un superalimento, lo cual, como todos sabemos, no tiene ningún sentido".

Más allá de la polémica, la ciencia ofrece una visión mucho más matizada. Los refrescos light suelen contener aspartamo, un edulcorante artificial que ha sido clasificado como “posiblemente carcinógeno” por organismos internacionales. Esto no significa que cause cáncer de forma directa, sino que hay indicios limitados que requieren más investigación.

Un estudio realizado en Francia en 2022 con más de 100.000 personas encontró una ligera asociación entre el consumo de este tipo de edulcorantes y un mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, los propios investigadores subrayan que no se puede establecer una relación directa de causa y efecto, ya que pueden influir muchos otros factores.

Los expertos coinciden en que, aunque conviene no abusar de estos productos, tampoco hay pruebas de que tengan efectos milagro. En ningún caso sirven para prevenir o curar enfermedades como el cáncer.