Trump insulta a Meloni y lo que hace la izquierda italiana deja en mal lugar a la derecha española

Después de Pedro Sánchez le ha tocado el turno a Giorgia Meloni. Donald Trump tiene un nuevo objetivo a batir: la presidenta de Italia, una de sus grandes aliadas en una Europa donde cada vez tiene menos apoyos.

El presidente de Estados Unidos aseguró este martes estar sorprendido con la primera ministra italiana, después de tachar de "inaceptables" sus críticas al papa León XIV. De hecho, subrayó que en la misma charla con el diario italiano Corriere della Sera "la inaceptable es ella".

"Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad", ha dicho concretamente Trump.

"¿A ustedes les gusta el hecho de que su presidenta no esté haciendo nada para obtener el petróleo? ¿Le gusta a la gente? No puedo imaginarlo. Estoy impactado con ella. Pensaba que tenía valor, me equivoqué", declaró, además, Trump en su conversación con el periódico italiano.

El presidente de Estados Unidos arremetió de nuevo contra el papa, de origen estadounidense, de quien dijo que "no entiende, y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado".

Antes, el presidente de Estados Unidos calificó al Santo Padre de "terrible en política exterior" y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical". "El papa León es débil con el crimen y terrible en política exterior". Además, le instó también a "concentrarse en ser un gran Papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

La izquierda italiana apoya a Meloni

Al contrario de lo que ocurre en España, la izquierda italiana ha salido en tromba a defender a su presidenta, algo que aquí sería impensable. De hecho, en más de una ocasión PP y Vox se han puesto del lado de aquellos que han criticado al Gobierno.

"Las palabras de Trump contra Meloni son inaceptables. Habrá tiempo para echar en cara los errores, ahora defendamos a Italia", ha dicho en X Paolo Gentiloni, del partido de centroizquierda italiano Partido Democrático.

Elly Schlein, la líder de la oposición a Meloni, del mismo partido que Gentiloni, también la ha defendido de los ataques del presidente estadounidense: "Somos oponentes políticos de Meloni, pero todos los ciudadanos italianos no aceptarán ataques contra nuestro gobierno y nuestro país. A los estadounidenses: nosotros los italianos no tomamos bien los ataques extranjeros".

El tuit de este político italiano se ha llenado de comentarios de usuarios españoles diciendo que ojalá en España la derecha y la ultraderecha se pusiesen de lado del Gobierno y no de aquellos que lo insultan.

Claros son los ejemplos, precisamente, de Israel o de Estados Unidos, gobiernos que han atacado a España y que no han recibido ningún tipo de reproche por parte de la derecha española.

"Ojalá la oposición española aprendiera de vosotros... pero es difícil. Nuestra oposición es de ultraderecha. Poco o nada bueno se puede esperar", dice un usuario. Otro añade: "La oposición italiana defiende a su primera ministra cuando la ataca Trump. Se llama patriotismo. De puertas afuera, también en Bruselas, los italianos no son del partido, son todos azurri. Luego el caso español, donde el patriotismo no pasa de la pulserita".