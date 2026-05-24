María Merino, nutricionista, sobre el mito de los carbohidratos por la noche: "Las calorías que aportan son las mismas a una hora que a otra" 

Una de las frases más repetidas sobre el tema de la alimentación ha sido que "por la noche no puedes comer hidratos porque se convierten en grasa". Sin embargo —y menos mal— ya están los especialistas y profesionales para desmentir esta creencia.

Una de ellos es la nutricionista María Merino, conocida en redes como @comiendoconmaria, que en uno de sus últimos vídeos ha querido aclarar que por la noche los carbohidratos no engordan por sí solos.

"La idea de que los hidratos se transforman automáticamente en grasa solo por consumirlos de la noche no es cierta", explica la experta. Según Merino, las calorías que aportan "son exactamente las mismas a una hora que a otra", por lo que el cuerpo recibe la misma energía independientemente del momento del día que sea.

El peso depende del conjunto de hábitos

La nutricionista insiste en que el verdadero factor que influye en el aumento o pérdida de peso no es la hora concreta de una comida, sino el balance global de la alimentación y el estilo de vida. "Puedes evitar los hidratos en la cena y aun así no adelgazar si tu alimentación diaria es deficiente", señala.

Del mismo modo, una persona puede incluir carbohidratos por la noche y perder peso si mantiene una dieta equilibrada y unos hábitos saludables. Para Merino, "no tiene ningún sentido" quitar este grupo de alimentos ya que puede generar ansiedad y crear una relación poco saludable con la comida.

Los hidratos pueden ayudar a dormir mejor

Lejos de ser perjudiciales, los carbohidratos pueden tener efectos positivos durante la noche. María Merino explica que ayudan a mejorar la calidad del sueño gracias a procesos hormonales relacionados con la serotonina y la melatonina.

Cuando se consumen hidratos de carbono, el organismo libera insulina, facilitando que el triptófano llegue al cerebro. Este aminoácido participa en la producción de serotonina, vinculada al bienestar, y posteriormente de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Además, la especialista destaca que incluir una pequeña cantidad de hidratos en la cena puede contribuir a reducir el cortisol, conocido como la hormona del estrés. "Si tú quitas los hidratos por la noche, puedes generar ansiedad, puedes generar despertares nocturnos, puedes generar un mal descanso y ese mal descanso puede ser el motivo por el cual no pierdes peso", advierte.

No todas las personas necesitan lo mismo

Eso sí, la nutricionista recuerda que cada persona tiene necesidades diferentes y que la clave está en adaptar el tipo y la cantidad de hidratos al contexto de cada uno. Por ejemplo, si tienes problemas digestivos puedes tolerar mejor opciones de fácil digestión como la patata o el boniato.

Sin embargo, las personas con diabetes o resistencia a la insulina, según la nutricionista Merino deberían priorizar hidratos de bajo índice glucémico combinados con proteínas y fibra para evitar picos de glucosa.

En definitiva, María Merino concluye que los carbohidratos no son enemigos de la cena. "Son necesarios, son compatibles con la pérdida de peso y son parte de los nutrientes que necesita tu cuerpo para regularse, para estar sano, para tener un buen descanso y para tener calidad de vida", resume.