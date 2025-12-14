Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Mathilde Touvier, investigadora: "Es urgente actuar contra los ultraprocesados, nuestros niños están en primera línea"
“Necesitamos una transformación profunda del sistema alimentario”.

Daniel Cáceres Garriga
Vista trasera de una joven haciendo la compra, de pie frente a un estante lleno de productos lácteos frescosGetty Images

La advertencia es clara y cada vez más difícil de ignorar. “Es urgente actuar contra los ultraprocesados, nuestros niños están en primera línea”. Con esta frase, que da sentido a un debate creciente, la investigadora Mathilde Touvier vuelve a poner el foco en uno de los grandes problemas de salud pública del siglo XXI: el consumo masivo de alimentos ultraprocesados y sus efectos a largo plazo.

La alarma se ha intensificado tras la publicación, el pasado 18 de noviembre, de un nuevo estudio internacional en la revista científica The Lancet y después de que la ciudad de San Francisco presentara una demanda contra grandes multinacionales del sector alimentario, como Mars, Coca-Cola o Nestlé, a las que acusa de haber contribuido a una “crisis de salud pública”. Según recoge el diario francés Midi Libre, los productos ultraprocesados representan ya ocho de cada diez artículos disponibles en los supermercados, una cifra que explica la magnitud del problema.

Mathilde Touvier dirige el equipo de epidemiología nutricional del Inserm y coordina en Francia la cohorte NutriNet-Santé, uno de los mayores estudios sobre alimentación y salud del mundo, con más de 181.000 participantes. Además, es una de las impulsoras del sistema Nutri-Score. Su trabajo ha sido clave en el análisis de los alimentos ultraprocesados, definidos según la clasificación NOVA como productos sometidos a intensos procesos industriales que alteran su estructura original y que suelen incorporar aditivos, edulcorantes o jarabes para mejorar su textura y sabor.

“Cuando hablamos de ultraprocesados no nos referimos solo a comida basura”, explica Touvier. En este grupo entran también yogures aromatizados o sustitutos de la carne que, pese a su imagen saludable, contienen ingredientes y tratamientos industriales con efectos aún poco visibles para el consumidor. A lo largo de la vida, recuerda la investigadora, una persona ingiere unas 30 toneladas de alimentos y 50.000 litros de bebidas, lo que convierte la calidad de esa dieta en un factor determinante para la salud.

Los datos son contundentes. En Francia, entre el 30 y el 35% de las calorías diarias proceden de ultraprocesados, una proporción que alcanza el 60% en Estados Unidos. Los estudios coordinados por Touvier han demostrado que una mayor presencia de estos productos en la dieta se asocia con un riesgo un 25% más alto de diabetes tipo 2, un 23% más de depresión y un 21% más de sobrepeso y obesidad. También se ha observado un aumento de la mortalidad prematura y de las enfermedades cardiovasculares.

La investigadora subraya que los efectos empiezan pronto. “Vemos marcadores tempranos desde la infancia”, advierte. Alteraciones de la microbiota intestinal, mayor tendencia al consumo excesivo y la exposición a mezclas de aditivos son algunos de los mecanismos implicados. Para Touvier, la respuesta no puede recaer solo en el consumidor. “Necesitamos una transformación profunda del sistema alimentario”, insiste, recordando que la industria invierte miles de millones en publicidad mientras los niños y adolescentes se convierten en el objetivo más vulnerable.

