Unos expertos en hipotecas señalan el coche que te podrías permitir: "No debe superar el 20% de tus ingresos mensuales"

Un experto en hipotecas ha subido un video a TikTok donde ha hablado claro sobre cuánto dinero es razonable gastar al mes en un coche. En el vídeo explica lo que llama la “métrica del coche” y dice que no se debería dedicar más del 20 % del ingreso mensual a pagarlo.

“Yo nunca superaría un 20 %”, afirma en el vídeo, en referencia al porcentaje del ingreso mensual que debería destinarse al coche. Según explica, ese límite es clave para evitar problemas financieros a medio y largo plazo.

Para reforzar su argumento, compara la compra de un vehículo con una hipoteca. “Igual que en la hipoteca el banco te exige el 30, como mucho, 30 a 33 %”, señala, y añade que ese es “el ratio de un endeudamiento bien, donde una operación sale sin ir a riesgos ni historias”.

El problema, según expone, aparece cuando se suman varios gastos fijos. “Pero un coche, si ya tienes hipoteca… te vas por encima del 50 y pico por ciento de tus ingresos”, advierte. En ese punto, se pregunta qué ocurre cuando la economía personal queda tan ajustada.

“¿Cómo si tienes un día una emergencia? ¿Dónde tienes ese colchón de seguridad?”, plantea en el vídeo, insistiendo en la importancia de tener margen para imprevistos, como una reparación o un gasto inesperado.

También critica que, en muchos casos, ese esfuerzo económico se haga por vehículos que no son una necesidad real. “Porque es coche encima normalmente de segunda mano y solo lo quieres para aparentar”, afirma.