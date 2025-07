Muchos españoles confunden los puntitos en la nariz con puntos negros: un experto explica qué son realmente

Muchos se confunden al ver pequeños puntos blancos en la nariz, que suelen confundirse con puntos negros. Sin embargo, estos puntos no deben eliminarse, ya que forman parte del proceso natural de la piel: el sebo.

El sebo es una sustancia aceitosa producida por las glándulas sebáceas, cuya función es hidratar y proteger la piel. Aunque esta secreción no puede eliminarse por completo, es posible controlarla con una limpieza adecuada. Cuando las glándulas sebáceas se obstruyen, pueden formar un punto negro o un grano, pero con el cuidado adecuado se pueden evitar.

La cosmetóloga Katariina Arokivi, del salón Blue Lagoon, explica al medio finlandés IS, que los puntos blancos no son otra cosa que sebo atrapado en los poros, y no deben confundirse con puntos negros. Estos últimos se producen cuando el sebo se mezcla con células muertas de la piel y se oxida, formando un tapón negro. Para evitar este problema, es crucial una rutina de limpieza adecuada, que incluya el uso de limpiadores faciales suaves y exfoliantes.

Arokivi recomienda utilizar productos enzimáticos, exfoliantes suaves o ácidos BHA y AHA para exfoliar la piel. Además, recalca que la doble limpieza, primero con un aceite para eliminar el maquillaje y luego con una leche limpiadora, es una técnica eficaz para mantener la piel libre de impurezas.

Es fundamental también no tocarse la cara con las manos sucias para evitar que las bacterias se propaguen y obstruyan los poros. En cuanto al maquillaje, se debe evitar el uso de productos grasos o caducados, que pueden obstruir los poros, y siempre desmaquillarse por la noche.

A pesar de que muchas personas buscan eliminar por completo el sebo de la piel, Arokivi recuerda que un cuidado adecuado puede mantener la piel grasa saludable. Para quienes buscan resultados más rápidos o tienen problemas más severos, siempre es recomendable acudir a un cosmetólogo para tratamientos específicos.