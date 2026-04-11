Los neurólogos coinciden: este hábito cada vez más extendido está afectando tu capacidad y tu memoria a largo plazo

Existe un hábito que, sin que tú lo sepas, podría estar afectando a tu capacidad de memoria. Se trata del multitasking: hacer varias cosas o tareas a la vez. Este hábito, según los especialistas, podrían tener efectos negativos en la forma en la que se procesa y se almacena la información.

Esto es debido a que al hacer varias cosas al mismo tiempo obligamos al cerebro a dividir la atención, lo que impacta en esta cuestión, según un estudio elaborado por la Universidad de Stanford y publicado en la revista científica 'Nature'.

La investigación reveló que aquellas personas que tenían múltiples estímulos al mismo tiempo, como escuchar música y leer, tienen una mayor dificultad a la hora de recordar información y de concentrarse.

No es el único estudio que llega a esta conclusión. Según otro publicado en la revista 'Psychonomic Bulletin & Review', las personas que practican el multitasking tienen menor facilidad para filtrar la información importante de aquella que no lo es. Además, se encuentra asociado con las diferencias en la memoria de trabajo y en la memoria a largo plazo, lo que también puede afectar el aprendizaje.

El coste y las ventajas del multitasking:

Realizar varias tareas a la vez conlleva algunas consecuencias, entre ellas:

Aumenta la distracción.

Reduce la capacidad de atención.

Reduce la memoria.

Aumenta el estrés, lo que perjudica la salud.

Se incrementa la probabilidad de cometer errores.

Se reduce la calidad del trabajo y proyectos.

Puede generar impulsividad.

En resumen, al realizar este hábito es más probable que la información adquirida se olvide rápidamente y se corre el riesgo de una pérdida de calidad en las tareas. Sin embargo, no todo es negativo, pues este método también conlleva algunas ventajas, como por ejemplo:

La mejor gestión del tiempo.

La adaptibilidad del individuo al poder realizar varias tareas a la vez.

El incremento de la productividad, al poder hacer varias tareas en un menor tiempo.

Se asumen más responsabilidades.

En aquellos casos que las tareas resulten más complejas o requieran de una mayor creatividad se recomienda evitar el multitasking y optar por el monotasking (una tarea únicamente).

Consejos si se realizan varias tareas a la vez:

Para realizar varias tareas a la vez se recomiendan algunas cosas entre ellas: