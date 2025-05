Ni almendras ni avellanas: el fruto seco consumido en España que ayuda a bajar el colesterol

Los frutos secos son una de las opciones de snack saludable más populares. Su amplia variedad permite que cada uno elija el que más le guste y se adapte a sus necesidades, teniendo cada uno unos valores nutricionales distintos.

En España, las más populares son las nueces, seguidas de los cacahuetes, siendo el 20% del consumo del hogar. Ahora un estudio apunta a que este fruto seco tiene numerosos beneficios para la salud, especialmente a la hora de reducir el colesterol y el riesgo cardiovascular.

Según la investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition comer 57 gramos de nueces al día puede reducir el colesterol y mejorar algunos indicadores importantes de la salud cardiovascular.

Para la investigación se tomó como muestra a 38 adultos con al menos un factor de riesgo para el síndrome metabólico, que se dividieron en dos grupos: los que mantuvieron su dieta normal y los que sustituyeron un snack por nueces pecanas al natural sin sal.

Después de 12 semanas, los que consumieron este fruto seco tuvieron una reducción promedio en el colesterol total de 8,1 miligramos por decilitro, o 3,6%. Además vieron reducido el colesterol LDL, los triglicéridos y otros factores de riesgo de salud cardiovascular.

Kristina Petersen, profesora asociada de ciencias nutricionales en la Universidad Estatal de Pensilvania y encargada de la investigación, aseguró que los beneficios asociados provienen de las grasas saludables y de la sustitución de otros refrigerios con más grasas saturadas o ultraprocesados.

Tal y como recoge la FEN, "la nuez es un fruto seco muy energético y con un alto porcentaje de grasa en su composición. De ella, los ácidos grasos saturados (AGS) equivalen al 11% del total, los monoinsaturados (AGM) al 16%, y los ácidos grasos poliinsaturados (AGP) al 68%".

"La reducción del colesterol en sangre que encontramos, incluido el colesterol ‘malo’ (LDL), es clínicamente significativa y puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca", destacó Petersen.

