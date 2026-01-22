Ni cero azúcar ni extra de proteína: el CEO de Coca-Cola revela el ingrediente que marcará 2026

Coca-Cola está poniendo el foco en una tendencia de alimentación saludable que gana cada vez más terreno y que no gira en torno a las proteínas, según recogen desde BI. Y es que, su director ejecutivo, James Quincey, ha señalado que la fibra podría convertirse en el próximo gran ingrediente estrella de las bebidas de la compañía.

Durante una entrevista con CNBC en el Foro Económico Mundial de Davos, Quincey explicó que, aunque en los últimos años el interés se ha centrado en los refrescos con más proteína, el mercado podría empezar a moverse hacia otra dirección. “Se está prestando mucha atención a los refrescos y a las proteínas, y la gente definitivamente está viendo más proteína”, afirmó. “Podríamos ver un aumento gradual de la fibra este año”, señaló.

El directivo destacó que la fibra es un ingrediente fácil de incorporar a las bebidas, ya que es soluble, y recordó que Coca-Cola ya comercializa en Japón una versión con fibra desde 2017. Se trata de la Coca-Cola Light Fiber+, una bebida sin azúcar ni calorías que contiene cinco gramos de fibra dietética por botella y que está pensada para “abordar necesidades dietéticas específicas”.

No obstante, Quincey reconoció que este tipo de productos sigue siendo minoritario. “Todavía es una bebida de nicho”, señaló, al considerar que “la gente no compra bebidas para obtener fibra”.

Las declaraciones del CEO de Coca-Cola se alinean con las previsiones de otros grandes ejecutivos del sector alimentario. El consejero delegado de McDonald’s, Chris Kempczinski, aseguró recientemente que la fibra será una de las grandes tendencias de 2026, mientras que el CEO de PepsiCo, Ramón Laguarta, ya adelantó que “la fibra será la próxima proteína”.

El interés por este nutriente se disparó en 2025 con la popularización del término “fibermaxxing” en redes sociales. Según expertos en nutrición, una dieta rica en fibra contribuye a mejorar la salud intestinal, reducir el colesterol y disminuir el riesgo de cáncer de colon.

Incluso algunos alimentos ricos en fibra están viviendo su momento de popularidad. Pinterest ha pronosticado que el repollo será una de las verduras tendencia en Estados Unidos en 2026. De hecho, la búsqueda de “empanadillas de repollo” creció un 110 % entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.

Por ello, todo apunta a que, tras años dominados por la proteína, la fibra podría convertirse en el próximo gran reclamo en la industria de la alimentación y las bebidas.