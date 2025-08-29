Un paciente de 44 años habría salido de la depresión después de 31 años sumido en ella gracias a un gran hito científico

Los investigadores amplían los límites de la psiquiatría contemporánea. Un "espectacular" caso clínico da un vuelco a la comprensión de los trastornos mentales. Después de 31 años con depresión, un paciente de 44 años se ha curado gracias a un nuevo enfoque psiquiátrico que combina la neurotecnología y la precisión quirúrgica.

Según publica el medio francés Science et Vie, este hombre ha estado sumido en "un estado de angustia mental crónica" en la que perdió el interés por el mundo y se congeló "en el sufrimiento". Los autores del estudio declaran que "soportó un episodio depresivo prolongado sin periodos distintos de remisión durante 31 años". Además, apuntan a que tenía "resistencia al tratamiento" ("desde antidepresivos convencionales hasta enfoques psicoterapéuticos").

De acuerdo a la información difundida, esta es la forma "más grave" en la que se desarrolla la depresión y afecta a un tercio de las personas que sufren la enfermedad. Los síntomas: apatía, rumia, aislamiento, deterioro, "y, a veces, ideación suicida". Estos, "se hacen más fuertes con los años", por lo que las opciones médicas son "extremadamente limitadas".

Ante estos casos, el equipo de investigadores propuso una intervención neuroquirúrgica experimental llamada PACE basado en "la estimulación cerebral implantada". Este sistema se basa en "un mapeo detallado" de tres regiones cerebrales afectadas por la depresión: La corteza prefrontal dorsolateral, la corteza anterior dorsal y la circunvolución frontal inferior. Tal y como reza la publicación, estas áreas están asociadas al control ejecutivo, la percepción emocional y la regulación cognitiva.

De este modo, y según lo publicado, los electrodos se ajustan automáticamente a la intensidad de la estimulación dependiendo del estado del paciente. "Esta tecnología adaptativa permite monitorizar las fluctuaciones internas del cerebro". Asimismo, este enfoque nunca se había probado en un paciente humano con estos niveles de precisión.

Tras esta manipulación, los investigadores observaron cambios en el comportamiento del paciente, que "comenzó a experimentar una nueva curiosidad con un modesto placer por las actividades ordinarias". Tal y como concluye el estudio consultado por el digital francés, después de siete semanas, los pensamientos suicidas desaparecieron. Y, cuatro meses más tarde, su estado de ánimo había mejorado un 59%. Las mejoras se han mantenido durante 30 meses.

No obstante, los autores enfatizan que esta estimulación cerebral individualizada no debe verse como una solución universal, sino como "una base para trabajar en la medicina mental de precisión".