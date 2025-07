Un médico hace una radiografía de la persona que más necesita dejar el café

"La persona que más necesita dejar el café es la que siente que lo necesita. El que siente que si no tiene ese patadón de cafeína su vida no arranca''. Así de contundente se muestra el médico y divulgador Carlos Jaramillo al hablar de las personas que se vuelven dependientes de la cafeína.

La gente tiene que saber que "esto no es normal", ha afirmado este experto, que tiene más de dos millones de seguidores en sus redes sociales, en una reciente entrevista en La Voz de Galicia.

Lo ideal es, según Jaramillo, es que nos despertemos sin ningún despertador. ''Si empiezo a dormirme más tarde, a no despertarme con la luz del día; si me despierto por la noche, si duermo pero siento que no descanso; si me da hambre, o si me despierto muchas veces para orinar. Todo esto son advertencias de que mi ciclo circadiano está alterado'', explica el experto.

Además, el médico resalta que hay una clara diferencia entre aquellas personas que toman el café por gusto y los que lo toman por necesidad: ''Yo tomo mucho café por la mañana, pero porque me encanta, no porque lo necesite. Si mi cuerpo necesita ese empujón, algo está pasando aquí''. Así que anima a tomar nota y ponerle remedio a aquellos para los que este chute de energía se ha convertido en una necesidad en su día a día, resalta este médico.