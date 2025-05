Un nutricionista pone sobre la mesa un plátano y una Oreo y desmiente una afirmación muy extendida

Los nutricionistas no se cansan de repetir numerosas premisas saludables, pero las creencias populares y nos dan opciones más "agradables" a veces les ganan la partida. Es el caso de la que afirma que un plátano contiene más azúcar que una galleta Oreo. El nutricionista, científico de datos y tiktoker Gonzalo Quesada (@fitgeneration) se lleva las manos a la cabeza con esta comparación y advierte en su canal del error de caer en comparaciones de este tipo. ¿La razón principal? "No es lo mismo ni igual de saludable el azúcar añadido que el azúcar natural que contienen los alimentos como las frutas".

El titktoker recalca: "Una oreo tiene 7 gramos de azúcar, y un plátano tiene 14 gramos de azúcar, no es lo mismo, no es comparable", afirma. Esto no quiere decir en absoluto que sea más saludable una galleta bañada en chocolate, ni siquiera significa que engorde menos, que un plátano.

Este nutricionista lo explica: "Cuando te comes una de estas, o varias, el azúcar añadido se absorbe muy rápido en nuestro cuerpo, lo que provoca después una bajada brusca de la glucosa, que puede hacer que te notes más cansado", apunta este experto. E insiste en en otro aspecto: "La galleta, además, viene acompañada de «harina refinada, aceite de palma y otros ingredientes poco recomendables".

Este especialista explica también que, cuando nos comemos un plátano, pese a ser superior la cantidad de azúcar de esta fruta que la del ultraprocesado, "ese azúcar viene acompañado de mucha fibra, vitaminas, minerales y otros compuestos bioactivos que hacen que la absorción sea más lenta y te quedes más saciado", lo que es clave para que sea muchísimo más saludable.

Y, para concluir, Quesada nos recuerda, ahondando en su lucha destinada a que la gente coma más fruta, que el nutriente aislado es lo de menos, lo que debemos mirar es si estamos tomando un ingrediente saludable. Para que nos quede bien claro acaba recordando: "La fruta enteras se asocia con menos enfermedades, y la bollería industrial con más". Con eso quiere que nos quedemos.